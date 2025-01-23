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    陽明山花季聯名迪士尼明開跑 竹子湖海芋綻放也別錯過

    陽明山公園山櫻。（圖由北市公園處提供）

    陽明山公園山櫻。（圖由北市公園處提供）

    2025/01/23 11:58

    〔記者蔡思培／台北報導〕春節是賞花好時間，陽明山花季將在明天登場，陽明山竹子湖的海芋花期從每年12月冬季就已開始，在度過漫長寒冬後更能綻放出純淨美麗。竹子湖除有海芋，美食更不能錯過，鮮嫩多汁的白斬雞、甘甜可口的地瓜湯以及當地自種的高山蔬菜與野菜，都值得一試。

    已有數十年歷史的陽明山花季，將於1月24日至3月16日登場。今年花季以「讓愛在心中綻放」為主題花季首次取得迪士尼公主系列授權，推出白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等主題裝置藝術，為陽明山注入夢幻色彩，吉野櫻、昭和櫻及山櫻等櫻花，也將在活動期間陸續盛開，構成壯麗櫻花花海。

    台北市產發局表示，每年春天陽明山花季以櫻花、杜鵑與茶花爭奇鬥豔聞名，竹子湖海芋更是焦點，其實海芋花期從每年12月冬季就開始，但冬季海芋往往低調而乾皺，需要度過寒冬後才能在春天綻放純淨的典雅之美。純白花朵背後也蘊藏著農民們的辛勤付出，海芋花農多是60至80歲的長者，每天清晨起床悉心照料花田，還要檢查水源、施肥、除草與捕捉害蟲，才孕育出海芋的純白與繡球的華麗。

    園區內也有多條步道，頂湖環狀步道全程無障礙設施，適合輪椅通行，沿溪賞花遠眺著小油坑；海芋環狀步道可欣賞海芋初開之美，還可品嘗午後香醇咖啡，享受靜謐的時光；青楓步道可讓遊客沉浸在青楓林間，來場屬於自己的文青之旅。

    竹子湖杏花林櫻花盛開。（圖由北市產發局提供）

    竹子湖杏花林櫻花盛開。（圖由北市產發局提供）

    竹子湖海芋。（圖由北市產發局提供）

    竹子湖海芋。（圖由北市產發局提供）

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