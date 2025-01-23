闊別6年！台北燈節恢復發放小提燈 領取時間、地點一次看

「台北小Q」小提燈，不僅富有創意還結合永續理念，也可重複利用轉作為筆筒或存錢筒，延續燈節美好回憶。（圖由觀傳局提供）

2025/01/23 11:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年台北燈節將於2月2日開幕，台北市觀光傳播局今（23日）表示，今年攜手宮廟推出燈飾妝點、小提燈及發財金發放，也舉辦猜燈謎、吃湯圓活動等，營造濃厚元宵氛圍；此外，2月9日起也將發放以蛇為主題的限量「台北小Q」小提燈，燈身繪有台北市地標、美食，還以繁花象徵將到來的花季，還可作為筆筒、存錢筒重複使用，結合永續理念。

台北燈節自2019年起取消發放小提燈，不少民眾都認為少了一份節慶味，觀傳局日前表示，民調顯示逾7成民眾贊成在兼顧環保的原則下重新發放，市府回應民眾期待也兼顧傳統，今年將發放10萬盞小提燈，由燈藝師洪新富操刀設計。小提燈將於2月9日、10日下午2點於北市12行政區行政中心等地限量發送，台北燈節的中山堂廣場與北門廣場2處服務台，也同步自2月9日至12日（元宵節）每天下午2點進行限量發放，每人限領1盞，發完為止。

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觀傳局說，「台北小Q」小提燈除可作為筆筒、存錢筒使用外，也採用可拆卸鈕扣電池的LED燈設計，電池適用於耳溫槍及遙控器等小型家用電子設備，可輕鬆取出再次使用。觀傳局提醒，廢電池可至住家附近的量販店、超市、便利商店等處回收，燈節期間各服務台也設有廢電池回收筒。

觀傳局表示，今年共17間宮廟響應台北燈節，其中與3間宮廟合作設置燈組，包含武昌街的「城隍昇福平安橋」及沿路布置至省城隍廟的「城隍燈海隧道」；捷運西門站6號出口象徵著消災保平安的台北天后宮鑾轎燈飾「鑽轎腳」；以及寶慶路、中華路一段交接口的松山慈惠堂牌樓燈組，象徵蛇年四海平安、人民幸福。

此外，艋舺龍山寺以生肖主燈與周邊光環境妝點迎接新年；台北保安宮邀請燈藝師製作傳統生肖花燈，祈求新春好運；松山慈祐宮則以「蛇來運轉、好運接龍」為主題打造燈籠海，並在廟前廣場舉辦學生花燈作品展覽，除夕夜將發放福袋。台北霞海城隍廟也攜手迪化街商圈舉辦「小龍賀年，蛇麼都好」活動，即日起至2月12日活動期間，年貨大街不僅將化身為燈區，還有團拜、發財金、小提燈發放等年節活動；台北地下街2月2日至16日燈節期間舉辦「台北地下接好運」，除有多樣活動與好禮外，憑每日不限金額消費發票，還可獲得限量LED小手電筒燈。

「台北小Q」小提燈，不僅富有創意還結合永續理念，也可重複利用轉作為筆筒或存錢筒，延續燈節美好回憶。（圖由觀傳局提供）

2025台北燈節12行政區小提燈發放處。（圖由觀傳局提供）

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