展現守護弱勢兒少年輕力量 屏東家扶社工任蕙茹獲大武山新人賞

屏東家扶中心寄養社工任蕙茹榮獲首屆「大武山職場新人賞」肯定。 （屏東家扶中心提供）

2025/01/23 12:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕25歲的屏東家扶中心寄養社工任蕙茹任職兩年，就服務超過600位兒少與其家庭，不但是受虐兒少的守護者，更從陪伴中汲取力量，用行動詮釋助人工作的真諦，今年榮獲「大武山職場新人賞」。

任蕙茹的首位寄養服務個案是8歲的男孩小宇（化名），他的情緒充滿不安與焦躁，經常在學校與同學發生衝突，班上學生的家長都群起抗議。任蕙茹親自前往學校協助老師處理，也細心傾聽小宇的心聲，更在每次衝突發生時，積極媒合校園心理諮商資源。在與小宇的對話中，她引導男孩說出自己的勇敢故事，幫助他重新建立自信，也幫助寄養家庭了解小宇的內心世界，學會用更有耐心的方式接納他。

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兩年來任蕙茹策劃多場寄養童活動，每一場都有巧思與情感，在寄養兒少獎助學金頒獎典禮上，她將孩子的學習歷程匯集成「學習秘笈」，以展覽形式讓與會者共同見證孩子的努力與成就。當孩子們看見自己的故事被如此珍視，臉上洋溢著的笑容，成為活動中最溫暖的瞬間。

任蕙茹從小就是游泳校隊，深知水中運動對孩子情緒穩定及感覺統合的重要性，因此為兒少舉辦「游泳成長營」，透過這項活動，幫助孩子們學會在逆境中找到穩定與自信，寄養童小晴在成長營中勇敢嘗試最害怕的深水區，當她終於完成第一次潛水時，露出宛如陽光般的笑容。

任蕙茹用專業與愛心，讓每個孩子都感受到被支持的力量。她相信，守護孩子的路雖然艱難，但只要每一步都踏實，就能幫助他們邁向更好的未來。因此獲得首屆「大武山職場新人賞」 肯定。

「大武山職場新人賞」由立法委員鍾佳濱發起、台灣青年文化創生協會主辦，經過半年籌備與評審團緊鑼密鼓討論，從各界推薦者中選拔出36位得獎新人，本月22日在高雄舉辦頒獎典禮，肯定職場新鮮人的努力，也期待得獎新人未來在職場上更加耀眼。

為肯定職場新鮮人，立委鍾佳濱發起首屆「大武山職場新人賞」，頒獎典禮邀請經濟部長郭智輝（中）等人頒獎，讓得獎者備感光榮。（立委鍾佳濱服務處提供）

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