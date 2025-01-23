塭仔圳第一區配地草案 受理地主意見至2月14日

市府明（24）日將針對塭仔圳第一區土地分配草案舉行最後2場說明會，另外「塭ㄟ故事館」於2月3日至14日，提供塭仔圳第一區配地草案諮詢及意見受理。（新北市地政局提供）

2025/01/23 11:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市位於新莊、泰山區的塭仔圳市地重劃案持續推動，市府明（24）日將針對塭仔圳第一區土地分配草案舉行最後2場說明會，上下午各一場。地政局表示，若地主無法抽空到場參加，可在2月3日至14日上班時間內，洽重劃區內的「塭ㄟ故事館」諮詢；提醒第一區地主，若對配地草案有反映意見，請於2月14日前提出，避免自身權益受損。

地政局表示，為使第一區後續的土地分配公告作業順利，市府先行舉辦配地草案說明會傾聽地主意見，建議地主可趁農曆春節與家人多商討配地草案，相關意見可於2月14日前提出，草案意見受理期間對若有任何疑問，皆可至「塭ㄟ故事館」（新莊區三泰路56-7號）諮詢，意見書可郵寄或親赴地政局交付，也可由故事館地政人員轉交，土地分配成果預計在今年中旬公告。

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地政局指出，塭仔圳第一區在重劃之前約有8千多筆土地，重劃後將原先地籍整合，土地筆數降為1千多筆，大量減少破碎、難以利用的土地，利於使用；重劃後增加公園、學校用地、社福用地、醫療用地等公設，交通方面，馬路、人行設施將獲得完善規劃。

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