為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週日晚起入冬首波寒流撲台！ 北台灣低溫10度以下

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/01/23 11:34

    〔記者林志怡／台北報導〕本週末起就是春節連假，中央氣象署指出，入冬以來首波寒流預計從週日晚間起開始影響台灣，全台氣溫明顯下降，並將持續影響台灣至初一清晨，且以除夕清晨、初一清晨最為寒冷，中部以北、宜蘭、花蓮有10度以下低溫，其他地區低溫則落在10度左右，民眾過節務必注意保暖。

    中央氣象署預報員李孟軒說明，目前台灣東北方有一處低壓發展，今起東北季風增強，迎風面北部、東北部地區的氣溫稍有下降，且因低壓帶入的雲系與華南雲雨帶影響，各地雲量較多，但白天起就會逐漸減少。

    不過，李孟軒指出，週六、週日因水氣稍有增加，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，且基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區雨勢相對明顯。

    李孟軒說，週日前迎風面的北部地區白天氣溫約20度，清晨低溫約14至16度，週六、週日因東北季風更強一些，白天氣溫再下降，落在18度左右，中南部的氣溫則沒有太大變化。

    此外，李孟軒說明，週日晚間開始各地將有明顯降溫，受到入冬以來首波寒流影響，氣溫持續下降，台灣周邊風速明顯增強，且這波寒流最低預計發生在除夕清晨或初一清晨，中部以北、宜蘭、花蓮有10度以下低溫，其他地區約10度左右。

    李孟軒表示，小年夜因寒流影響，環境稍偏濕冷，北部、東半部、中南部山區有雨，若溫度水氣配合，小年夜各地3000公尺以上高山、北部2000公尺以上高山有降雪機會，除夕後天氣則逐漸轉為乾冷，各地多雲到晴，僅花東地區有雨，且初一白天起，隨著寒流減弱，各地氣溫有回升趨勢，但下一波冷空氣預計從初四開始影響台灣。

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播