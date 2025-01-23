週日晚起入冬首波寒流撲台！ 北台灣低溫10度以下

一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/01/23 11:34

〔記者林志怡／台北報導〕本週末起就是春節連假，中央氣象署指出，入冬以來首波寒流預計從週日晚間起開始影響台灣，全台氣溫明顯下降，並將持續影響台灣至初一清晨，且以除夕清晨、初一清晨最為寒冷，中部以北、宜蘭、花蓮有10度以下低溫，其他地區低溫則落在10度左右，民眾過節務必注意保暖。

中央氣象署預報員李孟軒說明，目前台灣東北方有一處低壓發展，今起東北季風增強，迎風面北部、東北部地區的氣溫稍有下降，且因低壓帶入的雲系與華南雲雨帶影響，各地雲量較多，但白天起就會逐漸減少。

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不過，李孟軒指出，週六、週日因水氣稍有增加，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，且基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區雨勢相對明顯。

李孟軒說，週日前迎風面的北部地區白天氣溫約20度，清晨低溫約14至16度，週六、週日因東北季風更強一些，白天氣溫再下降，落在18度左右，中南部的氣溫則沒有太大變化。

此外，李孟軒說明，週日晚間開始各地將有明顯降溫，受到入冬以來首波寒流影響，氣溫持續下降，台灣周邊風速明顯增強，且這波寒流最低預計發生在除夕清晨或初一清晨，中部以北、宜蘭、花蓮有10度以下低溫，其他地區約10度左右。

李孟軒表示，小年夜因寒流影響，環境稍偏濕冷，北部、東半部、中南部山區有雨，若溫度水氣配合，小年夜各地3000公尺以上高山、北部2000公尺以上高山有降雪機會，除夕後天氣則逐漸轉為乾冷，各地多雲到晴，僅花東地區有雨，且初一白天起，隨著寒流減弱，各地氣溫有回升趨勢，但下一波冷空氣預計從初四開始影響台灣。

天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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