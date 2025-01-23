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    基隆八斗子遊艇港海陸域開發 打造多樣化休閒產業

    基隆八斗子遊艇港將開發為水陸休閒區。（記者盧賢秀攝）

    基隆八斗子遊艇港將開發為水陸休閒區。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/23 12:15

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市八斗子遊艇港是國內遊艇旗艦港，基隆市政府與國有財產署合作，推動八斗子遊艇港合作改良開發計畫，將採ROT加BOT雙軌併行，打造海上活動及商場等多元休閒型態的遊艇港，預計農曆年後2月中旬正式上網招商。

    市府秘書長方定安說，八斗子遊艇港具備優越地理位置，在東北角風景區的核心地帶，是在濱海風景特定區內，離大台北地區僅約半小時車程，鄰近和平島、基隆嶼、潮境公園及海洋科技博物館，目前有超過125個停泊位，是北台灣最大的遊艇泊區。

    開發基地13公頃，陸域4.2公頃、海域9公頃，分屬於基隆市政府與國有財產署，將採ROT及BOT併行模式開發，其中水域採ROT模式，包括浮動碼頭及岸壁碼頭將進行擴建與升級，提升遊艇停泊空間及設施並增強國際接待能力，並規劃多樣的海上活動，如潛水、風帆及釣魚等。

    陸上採BOT模式，拆除現有悠遊館興建遊艇俱樂部、維修場、至少150席艇庫及商場等商業設施，業者可依其規劃興建商場、飯店等休閒設施，滿足不同遊客需求。

    市府產業發展處副處長蔡馥嚀表示，開發年限為50年（包括5年興建期及45年營運期）。最低投資金額5億元，民間興建成本約10億元。開發權利金為1000萬元，固定權利金每年370萬元，變動權利金則依年度營收情況進行調整，預估將帶來超過20億元的財政收益。

    基隆八斗子遊艇港將開發水陸休閒觀光場域。（記者盧賢秀攝）

    基隆八斗子遊艇港將開發水陸休閒觀光場域。（記者盧賢秀攝）

    市府秘書長方定安說明八斗子遊艇港開發計畫。（記者盧賢秀攝）

    市府秘書長方定安說明八斗子遊艇港開發計畫。（記者盧賢秀攝）

    市府產業發展處副處長蔡馥嚀說明八斗子遊艇港開發範圍及項目。（記者盧賢秀攝）

    市府產業發展處副處長蔡馥嚀說明八斗子遊艇港開發範圍及項目。（記者盧賢秀攝）

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