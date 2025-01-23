7大系統投入守護市民過好年 盧秀燕率隊發紅包慰勤打氣

盧秀燕昨晚到市警局各單位慰勤。（中市府提供）

2025/01/23 11:50

〔記者許國楨／台中報導〕農曆春節將至，台中市自1月20日起展開為期15天「加強重要節日安全維護工作」（春安專案），市長盧秀燕22日晚間率隊兵分八路，攜禮盒與小紅包慰問執勤的警察、消防、憲兵、海巡等單位人員，感謝他們全年無休的辛勤付出，盧強調：「守護市民安心過年，是我們最大的目標！」

盧指出，春安專案涵蓋治安與交通兩大重點工作，市府整合七大系統力量，包括警察局、義警、義交、民防、志工、警友會及守望相助隊，全力維護市民安全，專案期間，警察系統將出動37500人次警力，民力支援達6000人次，確保治安平穩及交通順暢，讓市民安心歡度佳節。

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盧在慰問過程中強調，執勤人員犧牲與家人團聚時間，24小時輪班堅守崗位，換來市民安全，令人感佩，特別感謝各單位的無私奉獻，因此她要代表台中市政府及市民，由衷地感謝所有的警力及協勤民力。

市警局表示，「警力有限、民力無窮」，希望能將「社區治安、人人有責」的精神發揚光大，並期許執勤員警、民力能發揮整體力量，確實做好治安平穩、交通順暢及民眾安心的主軸工作，使全體市民能夠平安快樂歡度農曆春節假期。

盧秀燕昨晚率隊會同副市長黃國榮、鄭照新、議長張清照、副議長顏莉敏、市府秘書長黃崇典等人，在警察局長李文章、消防局長孫福佑、義警、民防、義交大隊長及各級民意代表等人陪同下，分8組前往警局所屬各分局暨派出所、消防局所屬各分隊、鐵路警察局台中分局、台中憲兵隊、海巡署中部分署第三岸巡隊及守望相助隊等慰勉。

盧秀燕發紅包。（中市府提供）

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