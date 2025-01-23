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    首頁　>　生活

    高雄新樂街市集除夕起跑 一連4天周邊將交管

    鹽埕區新樂街銀樓林立，為高雄市知名的黃金街，每年過年會封街舉辦春節市集，今年為除夕至大年初三一連4天。（記者許麗娟攝）

    鹽埕區新樂街銀樓林立，為高雄市知名的黃金街，每年過年會封街舉辦春節市集，今年為除夕至大年初三一連4天。（記者許麗娟攝）

    2025/01/23 11:10

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鹽埕區新樂街每年過年期間會舉辦春節市集活動，吸引大批人潮湧入感受年味，今年將於1月28至31日除夕到大年初三舉辦「鹽埕埔春節趕集」，4天活動每日上午8點到晚上12點，活動範圍改為行人徒步區，周邊道路將進行交通管制。

    鹽埕分局交通組指出，新樂節春節市集活動範圍為新樂街（大智路至七賢三路段）、鹽埕街（五福四路至大仁路段）、瀨南街（五福四路至大仁路段）、莒光街（五福四路至大仁路段）、光榮街（五福四路至大仁路段）、大勇路（五福四路至大仁路段）及大仁路南側人行道（大勇路至七賢三路段），活動期間均為行人徒步區，請駕駛人提前改道，行人則應依號誌或現場指揮通行。

    鹽埕分局長郭子弘提醒，鄰近市集有高雄國際會議中心、鹽埕區立體停車場等2處停車場，或善用公共運輸工具，如搭乘捷運至鹽埕埔站，或哈瑪星文化公車、60路覺民幹線及76 、77、82路公車至大仁路段下車前往市集會場。

    高雄新樂街春節市集活動範圍。（圖由鹽埕分局提供）

    高雄新樂街春節市集活動範圍。（圖由鹽埕分局提供）

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