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    台中大里農會表揚模範農民 青農憂極端氣候挑戰

    大里區農會舉行農民節及模範農民表彰大會，青農鄒冠民（中）等人獲表揚，強調極端氣候是未來極大的挑戰。（記者陳建志攝）

    大里區農會舉行農民節及模範農民表彰大會，青農鄒冠民（中）等人獲表揚，強調極端氣候是未來極大的挑戰。（記者陳建志攝）

    2025/01/23 12:11

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區農會舉行農民節及模範農民表彰大會，表揚150位優良農民及協助推行農會業務有功人員，受表揚的青農鄒冠民在大里、台東關山種植超過30甲的農田，強調現在最大的挑戰是極端氣候，青農會長丁茂琳則說，面對極端氣候，農民需要不斷增加自己的知識，才能應對瞬息萬變的變化。

    大里區農會舉行農民節及模範農民表彰大會，現場安排西湖家政班、銀髮歌舞秀、排舞班的舞蹈表演，還有青農、四健、家政推廣教育成果展及大里杙生活館的農漁會農特產品展示，為農民節慶祝活動增添活力及喜氣。

    理事長林永鑫致詞時先祝福全體農友兄弟農民節快樂，並感謝150位受表揚的績優農民和有功人員，在這1年來對大里區農業工作的貢獻，以及對農會業務的幫忙及協助。展望新的蛇年，預祝大家小龍納百福，新歲展鴻圖，都能身體健康、萬事如意。

    農會總幹事賴東陽表示，農會榮獲第18屆農金獎「攔阻詐騙績效卓越優等獎」、第12屆菁業獎「最佳農業金融獎」與「惠普金融推動獎—防制詐騙」績效獲肯定，恭喜所有得獎的模範農民，未來將繼續辦理農民、農村青少年及婦女朋友的教育訓練，及各種公益活動，回饋給會員、鄉親。

    青農鄒冠民榮獲優良農民和協助推行農會業務有功人員獲表揚，他從國中就開始種田，從事農業已經30多年，目前在大里種植水稻、高麗菜、玉米，在台東關山還有種植20甲的水稻，強調務農雖辛苦，但近年來最大的挑戰是極端氣候，突然的一場暴雨或風災，就可能讓1年的辛苦化為烏有，因此要有更積極、迅速的應對方式。

    大里青年農民聯誼會會長丁茂琳，目前在大里樹王種植1甲多的空心菜，認為面對極端氣候的挑戰，希望相關單位能協助農民提升相關的知識，才能積極迅速的應對，減少損失。

    大里區農會舉行農民節及模範農民表彰大會，農會理事長林永鑫（右2）頒獎表揚績優有功人員。（記者陳建志攝）

    大里區農會舉行農民節及模範農民表彰大會，農會理事長林永鑫（右2）頒獎表揚績優有功人員。（記者陳建志攝）

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