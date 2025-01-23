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    陽明山花季明登場 警公布交通管制措施

    警方屆時將在陽明山周邊道路進行交通管制。（記者王冠仁翻攝）

    警方屆時將在陽明山周邊道路進行交通管制。（記者王冠仁翻攝）

    2025/01/23 11:07

    〔記者王冠仁／台北報導〕2025陽明山花季將於明天正式開跑，轄區士林分局預估花季將吸引大批民眾前來，且陽明山區道路蜿蜒、停車空間有限，因此在今天宣布將推出相關交通管制措施，呼籲民眾可多利用大眾運輸工具，避免塞車。

    士林分局指出，為紓解陽明山交通可能壅塞現象，仰德大道實施通行管制，並請民眾配合相關交通管制及疏導措施事項：

    一、仰德大道上山2處管制點：仰德大道、至誠路口；福林路、忠勇街口。

    二、下山彈性2處分流點：格致路、菁山路口及格致路、凱旋路口。

    為確保陽明山花季期間交通順暢與安全，將視車流狀況彈性調整疏導，自明天起至3月16日，每逢假日上午7時至下午4時，實施上山交通管制，管制對象為自用小汽車（含客、貨兩用車）；格致路、凱旋路口將視下山車流狀況彈性實施分流，讓民眾避開壅塞時、路段，安全順暢返家。

    士林分局呼籲，民眾來士林賞花出遊，多多利用捷運、公車等大眾運輸交通工具，以免陷入車潮或耗時尋找車位，影響出遊心情；開車出遊時應養足精神，切勿疲勞駕駛，影響行車安全，並配合現場員警及義交指揮疏導，共同維護交通順暢。

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