高雄新春市集爆棚 「蛇來蛇去」趕不完

過年限定的鹽埕區新樂街市集，每年會場人山人海。（圖擷自高雄市消防局官網）

2025/01/23 10:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕蛇年即將到來，高雄各景點的新春市集爆棚，適合民眾闔家「蛇來蛇去」趕市集!

高雄最著名、過年限定的鹽埕區新樂街市集，迄今已有59年歷史，每年會場人山人海，今年活動將於1月28日（除夕）至1月31日（初三）一連4天舉行，幾乎24小時不斷電營業。

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另一著名的蓮池潭春節限定年街，1月29日（初一）至2月2日（初五）於蓮潭路登場，擺滿五花八門攤位，吃喝玩樂應有盡有；文化局力推的駁二小夜埕，同樣於1月29日至2月2日舉行，300個品牌齊聚一堂，地點在駁二大義廊道；另一場「2025香港年宵在高雄」，則於1月30（初二）至2月1日（初四）在中央公園舉行，現場有濃厚香港年節氛圍。

高雄春節重頭戲「2025高雄冬日遊樂園」，將於1月25日至2月16日在高雄港16-18號碼頭登場，緊鄰的高流場館區1月29日至2月2日推出多場市集，包括海音館大廳的「蛇麼玩YEAR 新春市集」、海風廣場的「金蛇賜海 野餐市集」、高流珊瑚礁群與鯨魚堤岸的「WOO!吉蛇市」。

此外，高雄各景點的新春市集也不少，台塑王氏昆仲公園1月30日至2月1日推出「新春趣味市集」；高雄文化中心廣場1月29日至2月1日有「金蛇年溜市集」；高美館戶外廣場1月30日至2月2日「好好手感微笑市集」；鳳儀書院1月31日至2月2日舉辦「蛇年米食香手作慶安康」活動；紅毛港文化園區1月29日至2月1日有「歡樂行春趣」活動等。

想逛夜市的朋友也有福了，瑞豐夜市與鳳山青年夜市新年期間都不打烊，瑞豐夜市從今天（23日）起營業至2月2日；青年夜市則從今天起營業至2月3日。

駁二小夜埕匯集300個品牌。（文化局提供）

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