春節假期往台東、墾丁交通疏導出爐

警方規劃出春節往台東、墾丁交通疏導出爐。（警方提供）

2025/01/23 10:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕蛇年春節連假明天起跑，雖然民眾出國度假大增，影響國旅，但恆春半島及台東旅遊住宿估計仍有約五成左右以上，加上一日來回的走春車流，九天假期預估仍將超過十萬車潮南下，為了因應往年南下北返都塞爆的路況，屏東警方仍將啟用調撥車道及分流措施，呼籲民眾遵守疏導，並避開北返集中的二十四日下午時段。

根據警方及飯店旅宿業者統計，春節連假南下高峰在一月二十九日至三十一日三天，平均住宿率雖不佳，仍有有五成以上，其他日期住房率則偏低，雖然出國民眾增加，但恆春半島景點及車城福安宮仍是南部走春熱門地點，預估南下車流在大年初二達到高峰，北返則會集中在二月一日、二日。

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枋寮警指出，近年交通疏導策略奏效，加上南下車流都會分多日及不同時段，車流較多的時段都在上午八時至下午一時左右，方針對水底寮至枋山地區，由於連接台東及墾丁車潮，南下將於台一線四三六公里（水底寮五岔路口）到四四五‧五公里（嘉和路口）視車潮調撥車道，車多狀況除了採燈控輪放方式，也將拉長車道縱深，以利車流順利匯集成一車道，並結合三工處出動空拍機，嚴密監控沿線車流，即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

面對每個連假北返車潮都塞爆台一線狀況，北側的調撥車道，仍維持到車流匯集回堵的台一及台九線三叉路口，後段則連接沿山公路分流，多個假期有效疏導後，這次也將延續這個策略執行。此外，為避免違規「行駛機慢車道」及「違規停車」，枋山路段科技執法已於本月正式上路，針對違規「行駛機慢車道」進行取締，呼籲駕駛人避免違規爭道造成事故發生也吃上罰單。

至於恆春半島，夏都飯店至墾丁青年活動中心人行道路段已完成人行環境改善，南北車道走向略有變化，恆春警方除了墾丁大街一月二十九（初一）至二月一日（初四）晚間從進行「人車分流」管制，易壅塞的台二十六線車城、恆春、南灣、墾丁路段，都規劃警力並部署紐澤西護欄及交通錐，南下若湧現車潮預計由長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台二十六線南下。

警方規劃出春節往台東、墾丁交通疏導出爐。（記者蔡宗憲攝）

墾丁已完成人行環境改善。（記者蔡宗憲攝）

警方規劃出春節往台東、墾丁交通疏導出爐。（警方提供）

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