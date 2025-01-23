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    春節連假期間 苗縣風景區將祭交通管制

    春節連假期間，苗縣風景區將祭交通管制。圖為草莓季民眾前往大湖採果示意圖。（資料照）

    春節連假期間，苗縣風景區將祭交通管制。圖為草莓季民眾前往大湖採果示意圖。（資料照）

    2025/01/23 10:49

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農曆春節連續假期即將到來，屆時將有不少返鄉民眾與遊客走春，苗栗縣警察局依往年連續假期的交通數據分析，將針對縣內主要風景區如大湖、泰安、南庄、三義等地交管，而縣內其他鄉鎮主要觀光景點，也將加強疏導作為及違規停車取締。

    由於大湖鄉、泰安鄉目前分別正進入草莓季、溫泉季期間，且苗縣春節住宿率高居全國之冠。苗栗縣警察局提醒，大湖、泰安風景區於連假期間下午3點以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線、台3線交會處壅塞。

    至於遊客同樣眾多的三義鄉木雕街及勝興車站部分，三義交流道至台13線水美街沿線派遣交通崗燈控及延長苗51線進入國道1號三義交流道北上匝道左轉箭頭綠燈秒數，民眾務必注意。

    與三義鄉同為慢城的南庄鄉，警方則將引導車輛循縣道124線銜接縣道124乙線再至台3線行駛，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

    另外，苗栗縣內其他鄉鎮市主要風景區與景點，例如三灣落羽松、通霄落日大道、拱天宮、後龍好望角等處，警方將加強疏導作為及違規停車取締。

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