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    首頁　>　生活

    桃園年貨大街買肉條驚見鋼絲！消費者手被劃傷

    有消費者反映，在桃園年貨大街某攤購買的肉乾有鋼絲，手還不慎被劃傷。（黃婉如提供）

    有消費者反映，在桃園年貨大街某攤購買的肉乾有鋼絲，手還不慎被劃傷。（黃婉如提供）

    2025/01/23 10:37

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕又有消費者投訴在桃園年貨大街購買的商品有異樣，繼糖果疑似哄抬價格、肉鬆出現不明塑膠，有消費者在購買的肉條中發現鋼絲，拿取時手還不慎被劃傷，桃市府衛生局前往稽查，見有鋼（絲）刷用於烤台刷洗，現場檢視肉乾條未見鋼（絲）刷等異物，已依食安法規定要求業者立即改正，並加強食品銷售過程衛生，今日（23）複查，業者已不再使用鋼（絲）刷清潔用具。

    衛生局表示，針對消費者購買的肉乾，食用時發現有鋼絲，衛生局立即派員查核，肉乾在現場烘烤後分切成條狀冷卻裝袋販售，見有鋼（絲）刷用於烤台刷洗，查核時現場檢視肉乾條未見鋼（絲）刷等異物，已依食安法第17條規定要求業者立即改正，並加強檢視食品製備及分裝過程衛生安全，如未改正，將依同法第48條裁罰3萬至300萬元罰緩，今（23）日複查業者已不再使用鋼（絲）刷清潔用具。

    衛生局另表示，民眾如有消費問題，業者處理方式未與消費者達成協商，可撥打1950或0800-285-000，向市府消保官提起消費協商，以維護消費者權益。

    有消費者反映，在桃園年貨大街某攤購買的肉乾有鋼絲，手還不慎被劃傷。（黃婉如提供）

    有消費者反映，在桃園年貨大街某攤購買的肉乾有鋼絲，手還不慎被劃傷。（黃婉如提供）

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