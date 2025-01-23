為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    舊鞋衣包先別丟！ 南市3月再辦舊鞋救命活動

    南市去年舉辦的「舊鞋救命募集活動」成功募集大量物資送往非洲，今年3月將再辦1場。（記者蔡文居攝）

    南市去年舉辦的「舊鞋救命募集活動」成功募集大量物資送往非洲，今年3月將再辦1場。（記者蔡文居攝）

    2025/01/23 10:31

    〔記者蔡文居／台南報導〕年終大掃除，堪用舊鞋衣包先別丟！台南市環保局去年舉辦「舊鞋救命募集活動」獲得廣大迴響，今年3月28日至30日，環保局將攜手舊鞋救命國際基督關懷協會再度舉辦，詳細募集活動資訊，預計於農曆年後正式公告。

    南市環保局表示，去年在安平安億停車場舉辦的「舊鞋救命募集活動」深受市民支持，成功募集大量堪用物資，展現資源循環與愛心精神，滿載愛心物資的貨櫃已抵達非洲肯亞，物資分送到赤貧家庭的手中，貨櫃則將改建為學校的儲物空間，用以存放書籍、農具。不少民眾都敲碗期待再舉辦，今年預計3月28日至30日舉行，年前大掃除時清出堪用的舊衣、舊鞋及舊包可別急著丟。

    環保局表示，舊鞋與舊包雖非公告回收項目，但為避免資源浪費，再度與舊鞋救命國際基督關懷協會合作，歡迎市民捐出堪用的舊鞋、舊衣與舊包。捐贈前務必檢查物品是否完好，並進行簡易清潔，確認無異味後再捐出；若物品已破損，請交由垃圾車妥善處理。

    環保局長許仁澤提醒，市民在農曆年前家中大掃除時，如發現堪用或全新的物品但自己不再需要，切勿丟棄。除了捐贈「舊鞋救命活動」，也可參與藏金閣1館每月第4週星期六舉行的二手免廢市集，下一場次將於2月1日開放攤主報名，詳情請關注藏金閣粉絲專頁。活動以物易物或金幣兌換模式，取代現金交易，讓閒置物品獲得新生命，進一步推動資源循環再利用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播