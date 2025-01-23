舊鞋衣包先別丟！ 南市3月再辦舊鞋救命活動

南市去年舉辦的「舊鞋救命募集活動」成功募集大量物資送往非洲，今年3月將再辦1場。（記者蔡文居攝）

2025/01/23 10:31

〔記者蔡文居／台南報導〕年終大掃除，堪用舊鞋衣包先別丟！台南市環保局去年舉辦「舊鞋救命募集活動」獲得廣大迴響，今年3月28日至30日，環保局將攜手舊鞋救命國際基督關懷協會再度舉辦，詳細募集活動資訊，預計於農曆年後正式公告。

南市環保局表示，去年在安平安億停車場舉辦的「舊鞋救命募集活動」深受市民支持，成功募集大量堪用物資，展現資源循環與愛心精神，滿載愛心物資的貨櫃已抵達非洲肯亞，物資分送到赤貧家庭的手中，貨櫃則將改建為學校的儲物空間，用以存放書籍、農具。不少民眾都敲碗期待再舉辦，今年預計3月28日至30日舉行，年前大掃除時清出堪用的舊衣、舊鞋及舊包可別急著丟。

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環保局表示，舊鞋與舊包雖非公告回收項目，但為避免資源浪費，再度與舊鞋救命國際基督關懷協會合作，歡迎市民捐出堪用的舊鞋、舊衣與舊包。捐贈前務必檢查物品是否完好，並進行簡易清潔，確認無異味後再捐出；若物品已破損，請交由垃圾車妥善處理。

環保局長許仁澤提醒，市民在農曆年前家中大掃除時，如發現堪用或全新的物品但自己不再需要，切勿丟棄。除了捐贈「舊鞋救命活動」，也可參與藏金閣1館每月第4週星期六舉行的二手免廢市集，下一場次將於2月1日開放攤主報名，詳情請關注藏金閣粉絲專頁。活動以物易物或金幣兌換模式，取代現金交易，讓閒置物品獲得新生命，進一步推動資源循環再利用。

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