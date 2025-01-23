小年夜強冷空氣挑戰寒流 吳德榮：2000公尺高山有飄雪機率

今明兩天各地區白天微涼舒適、早晚偏涼。（資料照）

2025/01/23 09:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（23日）晨低溫續回升，各地區平地的最低氣溫約在14至16度之間，今明（24日）白天微涼舒適、早晚偏涼，週日（26日）晚強冷空氣直衝南下，有挑戰入冬以來的首波「寒流」（台北測站≦10度）的機率，平地最低溫下探5度以下。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地雲量偏多，局部地區偶有零星少量降雨，西半部易有局部霧，能見度及空氣品質皆較差，應注意，明近山區偶有零星少量降雨的機率；今明兩天各地區白天微涼舒適、早晚偏涼，氣溫為：北部14至23度、中部14至25度、南部16至26度、東部14至24度。

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週六、下週日（25、26日）東北風增強，北部、東半部有局部短暫雨，東北部明顯降雨，天氣偏涼；中南部多雲時晴。

下週日晚「強冷空氣」直衝南下，27日（小年夜）氣溫驟降，由濕轉乾、越晚越冷，2000公尺以上高山、27日上半天有飄雪機率。28日（除夕）至30日（年初二）清晨、模擬的冷空氣雖略調弱，但入夜強輻射冷卻效應，氣溫劇降、低溫影響的範圍大，平地最低氣溫有降至5度以下、亦有挑戰入冬以來的首波「寒流」機率。

預估年初二白天起至初五（2日）、冷空氣有逐漸減弱、回暖的趨勢，但都屬未期模擬、不確定性大了，各國模式還會大幅調整，應持續觀察。

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