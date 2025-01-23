春節熱門景點屏東霧台、三地門估湧車潮 警方公布交管措施

警方春節期間加強台24線交管，圖為三德檢查所。（屏縣里港警分局提供）

2025/01/23 09:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應農曆春節9天連續假期，屏縣里港警分局今天（23）公布，將加強轄內國道3號九如交流道、省道台3、22、24、27線、屏185線沿山公路，以及進出各觀光景點周邊道路壅塞熱點，加強交通管制疏導及違停取締。

里港警分局轄區台24線通往霧台鄉沿線熱門景點，霧台鄉公所為因應春節車潮實施管制措施，將自本月（1月31日）至2月2日，於上午9時起至下午5時，台24線37.2K至40.5K，依現場牌面及交通引導人員指示停放車輛與通行，每日上午9時於谷川大橋32K+200處設置管控站，如車流超過上限值，則通報三德檢查所及潮州工務段協助公告民眾車輛迴轉勿再上山，協助引導民眾自谷川迴轉下山。

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另在三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置的CMS電子看板，也會隨時展示資訊提醒民眾臨時停車場車位情形與山區即時路況，避免上山後因無停車位，敗興而歸。

里港警分局分局長温基興呼籲民眾，欲前往霧台及三地門原鄉地區觀景與品嚐美食的遊客，請提早出門，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進，里港警分局將全面加強前往「霧台神山社區、山川琉璃吊橋」周遭路段景點及九如交流道匝道入口之交通秩序，以確保連假期間交通順暢。

屏縣里港警分局今天公布，將加強轄內交通管制疏導及違停取締。 （屏縣里港警分局提供）

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