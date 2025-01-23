新竹公園驚見斷頭、器官散落貓屍！民眾目睹嚇哭 同區域第3隻

新竹公園料亭旁驚見斷頭、器官散落貓屍。（紅圈處）

2025/01/23 08:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹公園驚傳殘忍虐貓事件！有民眾在公園散步時，竟在草地上發現小貓斷頭、腸子跟器官散落，當場被嚇哭。據了解，這已是該區第3隻遇害貓咪，新竹市動保所表示，已立即調查，目前尚未查獲人為虐殺事證，不排除為浪犬攻擊事件，將加強巡查並持續與警方積極調查處理。

「新竹市散步民眾被嚇哭，同區域第3隻遇害！」新竹市浪愛傳遞貓狗協會理事長邵柏虎表示，新竹公園湖畔料亭旁的草地上，散步民眾發現小貓斷頭、腸子跟器官散落在草皮上，直接就被嚇哭。後來遺體被好心人送去寵物火化，他也呼籲，遺體最好保存，因為可以送檢，從切口或斷裂處檢查研判是否人為或者遭到犬殺。

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邵柏虎轉述，有熱心民眾告知，說有可疑人士都在那邊遊蕩，但因為那裡是新竹市的治安死角，沒有任何監視器保障市民，晚上婦女或幼童路過要非常小心，最好有大人陪同。邵柏虎呼籲，此區域已經發生3次讓人驚恐的案件，應增設監視器以幫助其他單位蒐證，才能有效保障民眾安危。

新竹市動保所表示，接獲通報後已立即由動保所、警方及公管中心展開調查，經查案發第一現場無監視器，貓咪已由民眾送交民間寵物殯葬業者火化。目前尚未查獲人為虐殺事證，依遺體狀況研判不排除為浪犬攻擊事件，已同時由動物管制人員加強巡查誘捕浪犬，並持續與警方積極調查處理中。

公管中心表示，新竹公園平時皆有清潔人員經常性執行巡視及清潔，後續將加強巡視與管理，治安與安全問題將會持續與警察單位密切聯繫，並研議改進。

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