宛如置身日本！高雄桃源櫻花盛開 美不勝收

位於高雄桃源寶山櫻花公園的「河津櫻」盛開，吸引許多遊客坐在櫻花樹下野餐，景色絕美宛如置身日本。（記者李惠洲攝）

2025/01/23 06:57

〔記者李惠洲／高雄報導〕全台最早開的櫻花位於高雄桃源寶山里，海拔接近1500公尺高，優越的地理環境與早晚溫差氣候影響，讓整個寶山里約5000多株不同品種櫻花陸續綻放，其中位在桃源寶山二集團櫻花公園，這裡擁有超過2000多棵不同品種的櫻花樹，包含河津櫻、山櫻、八重櫻、吉野櫻、粉紅佳人、木蘭緋櫻以及富士櫻等7種櫻花種類分批綻放。

桃源櫻花季雖在年初的1月11日（週六）盛大開幕，但當時開不到3成，隔約兩個禮拜後，首先盛開打頭陣的是「河津櫻」，「河津櫻」在日本也是最早開花的櫻花品種，花期約為一個月，花朵直徑約3厘米，呈淡粉紅色，花序呈散房狀，由4至5朵花瓣組成。

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目前在櫻花公園盛開的「河津櫻」遍布在園區步道上方路口，粉紅花瓣交織成一幅美麗的畫布，吸引許多遊客前來坐在櫻花樹下野餐、拍照打卡、遊憩，也吸引許多鳥兒大啖櫻花美食，鳥語花香景致絲毫不輸給日本，結合山區多變的雲霧繚繞，宛若仙境美不勝收。

目前除了「河津櫻」盛開外，山櫻花也接續開花，高雄桃源櫻花季即日起至2月18日陸續綻放，非常適合民眾安排過年期間走春賞花。

目前山區也增設了大型停車場，提供場地讓遊客停車，並搭配部落社區發展協會組成的接駁車團隊，民眾也可搭乘接駁車上下山，往返櫻花公園，移動更便捷、交通更順暢。

高雄桃源「河津櫻」盛開，粉紅花瓣隨風搖曳美不勝收。（記者李惠洲攝）

高雄桃源「河津櫻」盛開，粉紅花瓣隨風搖曳美不勝收。（記者李惠洲攝）

高雄桃源山櫻花也吸引台灣特有種冠羽畫眉鳥吸取花蜜，大啖櫻花美食。（記者李惠洲攝）

高雄桃源山櫻花也吸引台灣特有種冠羽畫眉鳥吸取花蜜，大啖櫻花美食。（記者李惠洲攝）

位於高雄桃源寶山櫻花公園的「河津櫻」盛開，吸引許多遊客坐在櫻花樹下野餐，景色絕美宛如置身日本。（記者李惠洲攝）

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