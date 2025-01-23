今北部晴朗轉涼 小年夜恐有寒流襲台

中央氣象署表示，今天北部及東北部天氣轉涼，白天高溫約18到20度。（資料照）

2025/01/23 06:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（23日）華南雲系東移，清晨以前中部以北、東半部及澎湖有局部短暫雨，其他地區也有零星降雨；白天開始，華南移入的雲系逐漸減少，中部以北平地及澎湖的降雨變得較為零星，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，南部平地及金門、馬祖也有零星短暫雨。

氣溫方面，東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣轉涼，白天高溫約18到20度，其他地區較不受影響，高溫仍有21到24度，高屏則可來到25、26度；低溫方面，西半部及東北部低溫14到16度，花東約17、18度；澎湖整天氣溫17到19度，金門14到18度，馬祖12到16度。

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此外，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，上山活動務必注意安全，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中午以前北部局部地區短時間達「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間達「紅色警示」等級。

明天（24日）東北季風持續增強，北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；華南雲系東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

25日、26日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

27日（小年夜）強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地天氣明顯轉冷，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

28日（除夕）至29日（大年初一）清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣非常寒冷，29日白天起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，氣溫逐漸回升，但早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 20 16 ~ 21 17 ~ 25 17 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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