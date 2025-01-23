鄉鎮長在婚宴上演搶人大戰？彰化和美、伸港「坐月子津貼」PK

彰化縣和美鎮今年起開始發放「坐月子津貼」1萬元，希望能夠增加人口。（和美鎮公所提供）

2025/01/23 06:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕搶人大戰提前開打！彰化縣和美鎮今年首發1萬元的「坐月子津貼」，鎮長林庚壬每到婚宴致詞都不忘勸新人留下來，未料同場出席還有伸港鄉長黃永欽，立即向新人報告「伸港已調高到2萬元」，要新人做出最有利的選擇！

說起和美鎮、伸港鄉的搶人大戰，黃永欽說，兩鄉鎮就在隔壁，伸港鄉早從2020年開始發放「坐月子津貼」1萬6000元，是彰化縣26鄉鎮市第一個發放的，也是全縣唯一人口正成長的鄉鎮市，所以在鄉庫有盈餘的情況下，及代表會支持，從今年起開始加碼4000元，也就是只要新生兒父母之一在伸港設籍1年以上，每次生產就可申領。

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黃永欽說，伸港鄉人口可以持續正成長，主要是因為來自台中海線居民，跨過烏溪南移到伸港買屋定居，因為在台中市海線可以買公寓大樓的錢，跨個烏溪來到伸港鄉可以買透天房，在新建案帶動下，人口也持續正成長，加上有「坐月子津貼」，都有助人口的成長。

面對隔壁伸港鄉大發「坐月子津貼」來搶人，和美鎮長林庚壬表示，和美鎮目前人口約8.7萬人，曾經一度逼近9萬人，近年來人口有減少的趨勢，為了讓人口「止跌回升」，在代表會的支持下，編列約750萬元來發放「坐月子津貼」，從今年起開始發放，就是希望能夠讓和美鎮人口繼續成長。

林庚壬強調，和美鎮要留住人口，既要面對隔壁彰化市發放春節敬老禮金6000元，還有緊鄰伸港鄉大手筆發放坐月子津貼2萬元，今年就從從「坐月子津貼」開始發放1萬元，讓鎮民有感，未來就等和美大橋完工通車，能夠在交通紅利下，帶動台中居民跨烏溪到和美買房子定居，讓和美人口能一舉突破9萬大關。

彰化伸港鄉是全縣第一個發放坐月子津貼的鄉鎮。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮長林庚壬每到婚宴就向新人推銷設籍和美1年以上生兒育女，就可領到「坐月子津貼」。（取自林庚壬臉書）

彰化縣伸港鄉長黃永欽在任內加碼「坐月子津貼」到2萬元，希望伸港鄉人口持續正成長。（取自黃永欽臉書）

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