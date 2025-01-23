推鳳山到九曲堂鐵路高架或地下化 高雄市府評估拆3橋增1站

高雄市政府爭取鳳山到九曲堂立體化方案，提案申請補助辦理可行性研究，圖為鳳山大智陸橋以東軌道。（記者王榮祥攝）

2025/01/23 00:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府爭取鳳山到九曲堂鐵路立體化，評估拆除3座橋梁、填平6處地下道、消除1處平交道，增設1處通勤車站，有助地方整體發展，將向交通部提案辦理可行性研究。

台鐵楠梓、橋頭段鐵路立體化已展開前置作業，高雄市府鑑於地方整體發展，將鳳山以東到九曲堂的鐵路立體化列為下一階段努力目標，評估可與高鐵延伸屏東方案整合。

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市府說明，鳳山以東鐵路立體化範圍，西起鳳山區鳳山車站東側的大智陸橋，東到大樹區九曲堂車站東側台29線，總長度約7.5公里，現有的後庄、九曲堂等兩座車站立體化，增設鳳仁路車站。

市府評估，鐵路立體化將拆除大智、成功、松寮等3座橋梁，填平6處地下道，消除1處平交道，加上新設1處通勤站，可健全周邊路網，建立產業運輸走廊，與大高雄高科技產業S廊帶相呼應。

立體化方案若採高架，將以大智陸橋為起點，以平面銜接增設的通勤站鳳仁路站，再接到後庄高架車站、九曲堂高架車站；若採地下化，會從鳳山車站水平東行，規劃設置地下鳳仁路站，銜接到後庄地下車站、九曲堂地下車站，東行到鄰近路口處接回既有軌道。

市府估算，高架化經費初估143億元，地下化經費初估468億元，目前正依據「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定研擬申請書，後續將向交通部提出可行性研究申請補助。

高雄市政府將爭取經費，啟動鳳山到九曲堂鐵路立體化可行性評估。（高雄市政府提供）

高雄市政府爭取台鐵鳳山到九曲堂立體化，圖為鳳山火車站。（記者王榮祥攝）

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