鳳山火車站周邊再設3處停車場 2月開放

高雄市鳳山火車站周邊停車空間不足，現有汽、機車停車場經常停滿。（記者陳文嬋攝）

2025/01/23 00:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山火車站周邊停車空間不足，地方卻見大面積公有土地閒置，交通局說，現有8處停車場，2月過後將增設3處停車場，台鐵、國有財產署各設停車場2月開放，台糖今年底也將開放停車場，總計汽機車位將突破2000席。

高雄市以市地重劃方式推動鳳山火車站周邊土地開發，地政局已完成土地分配，車站周邊大多是公有土地，包括軍備局、國財署、台鐵、台糖等，可見大面積土地尚未使用。

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交通局現有鳳山火車站周邊8場停車場，共可停放547輛汽車、995輛機車，其中，鳳山火車站地下停車場B3所餘55席汽車格，台鐵遲到去年12月才全面開放，可停放250輛汽車、650輛機車。

北門里長謝秀霞說，車站周邊停車困難，現有停車場太小，汽機車經常停滿，造成民眾停車不便，不想來搭火車，連帶影響台鐵運量，閒置公有土地應規劃停車場，殘障車位與坡道應一併規劃好。

鳳山里長聯誼會長趙志成建議市府善用車站周邊公有土地，廣設公有停車場或是立體停車場，方便民眾搭車或接送親友，尤其未來車站商場將吸引大批人潮，市府應超前部署滿足地方需求。

交通局協調相關單位，將增設3處停車場，除了與國財署合作開發停車場，可停放22輛汽車、20輛機車，預計2月開放。

鐵道局完成車站大樓工程，工務所預計年後拆除，將釋出土地闢建停車場，台鐵已上網公告招租，可停放200輛機車、89輛汽車，預計2月開放。

此外，鐵道局承租車站旁台糖土地放置大型機具，車站大樓完工後歸還台糖，台糖將於4月上網公告招租，可停放120輛汽車、260輛機車，預計年底前開放停車。

交通局說，整體工程完工後，將增加231席汽車位、280席機車位，總計可達778席汽車位、1275席機車位。

鳳山火車站周邊停車空間不足，卻可見大面積公有土地未使用。（記者陳文嬋攝）

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