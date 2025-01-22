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    鹿港老街美到像樂高！空拍畫面曝光 春節走春還能抽現金

    攝影師空拍鏡頭下的鹿港老街。（彰化縣政府提供，取自「愛玩彰化」）

    攝影師空拍鏡頭下的鹿港老街。（彰化縣政府提供，取自「愛玩彰化」）

    2025/01/22 23:40

    〔記者張聰秋／彰化報導〕「小龍年」快來了！寺廟聞名的彰化縣鹿港鎮，已成為春節走春的熱門選擇；交通部觀光署公布「台灣觀光100亮點」，彰化縣有6處景點上榜，包括八卦山大佛風景區、扇形車庫、鹿港老街、田尾公路花園、台灣優格餅乾學院，都是不可錯過的旅遊熱點。

    鹿港老街充滿濃厚的歷史氣息，紅磚屋整齊排列，巷弄錯綜複雜，走在其中就像走進時光隧道，特別是夜晚，燈光點綴下，天后宮的燈火輝煌、民俗文物館的古典美感，再加上燈籠街滿滿的燈籠海，在攝影師空拍取景下，整個小鎮宛如微縮樂高世界，讓人看見不同角度的小鎮之美。

    過年來到鹿港，不僅能感受濃濃的年味，還能拍下難忘的畫面，尤其，「小龍年」到鹿港拜拜還有額外的驚喜！

    縣府城市暨觀光發展處表示，交通部推出「台灣觀光100亮點集時樂」遊亮點抽好禮活動，即日起至今（2025）年10月31日，只要前往指定景點，打開手機或平板GPS定位，完成電子集章就能累積點數，參加抽獎，有機會獲得旅遊現金、旅遊商品，以及限定好禮。

    更棒的是，彰化縣政府加碼好康，只要這個月（1月）到彰化入選6處當中任一亮點，還能額外獲得1點，並有機會抽中「台灣觀光100亮點紀念雨傘」，總計50個名額，會讓旅途更有趣。

    城觀處指出，春節期間鹿港將舉辦一系列年節活動，搭配傳統表演、燈飾布置，讓遊客除了參拜祈福，還能沉浸在濃濃的年味中。趁著9天連假，好好帶著家人來鹿港走春，感受這座小鎮的獨特魅力，並參加集章活動，贏取好禮。

    鹿港老街充滿濃厚的歷史氣息，紅磚屋整齊排列，巷弄錯綜複雜，走在其中就像走進時光隧道。（彰化縣政府提供，取自「愛玩彰化」）

    鹿港老街充滿濃厚的歷史氣息，紅磚屋整齊排列，巷弄錯綜複雜，走在其中就像走進時光隧道。（彰化縣政府提供，取自「愛玩彰化」）

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