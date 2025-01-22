高雄春節初一至初三停收垃圾 5大危險物品勿丟垃圾車

高雄春節初一至初三停收垃圾，環保局請民眾五大危險物品勿丟垃圾車。（記者陳文嬋攝）

2025/01/22 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節連假9天1月25日起跑，高雄市至27日加強大型家具清運，大年初一至初三停收垃圾，初四加強清運，初五停收垃圾，初六恢復正常清運，環保局今表示，五大危險物品切勿直接丟入垃圾車，以免發生火燒車。

環保局公布春節垃圾清運時間，即日起至1月27日加強大型家具清運，民眾請洽各區清潔隊預約清運時間，1月26日適逢周日停止垃圾清運，27日小年夜白天加強垃圾清運、夜間正常清運。

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28日除夕上午10時加強垃圾清運至下午17時，夜間停止垃圾清運，讓清潔隊員回家吃年夜飯；29日大年初一至初三停止垃圾清運，2月1日初四白天加強垃圾清運、夜間正常清運，2日初五適逢周日停止垃圾清運，3日初六恢復正常清運。

環保局提醒民眾務必做好回收分類，尤其五大危險物品高壓瓶罐、食用性粉狀物、香灰金紙、鋰電池、瓦斯桶等，切勿直接丟入垃圾車，以免發生火燒車。

環保局說，高壓瓶罐如髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等，應排空後交給資源回收車處理；食用性粉狀物如奶粉、麵粉等，請加水後丟廚餘回收。

鋰電池、行動電源應分開，單獨交給資源回收車或連鎖便利超商；香灰金紙燃燒未盡，請澆水裝袋丟垃圾車；滅火器、瓦斯桶交由原購買店家回收再利用。

此外，雨傘應拆除塑膠布只回收鐵架；舊衣回收衣服、褲子，但內衣褲、床單、棉被、枕頭、鞋子不回收；CD、DVD光碟也可以回收；燈管、燈泡要回收，請民眾切勿打破。

環保局表示，民眾垃圾未分類亂丟垃圾車，一旦破袋稽查被查獲，可依廢棄物清理法開罰1200至6000元，不過市府以勸導為主，垃圾未分類會退件，請民眾先帶回，做好垃圾分類再來。

鋰電池、行動電源要回收，不可丟入垃圾車。（記者陳文嬋攝）

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