枋山全鄉領紅包！泰博科技董事長陳朝旺回饋故鄉 每人至少1000元

泰博科技董座陳朝旺回饋故鄉枋山發紅包，從他出身加祿村嘉和社區，以及加祿社區開始發放，現場大排長龍。（記者陳彥廷攝）

2025/01/23 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋山鄉子弟陳朝旺創辦「泰博科技」事業有成，連3年大手筆回饋故鄉，今年特別委託鄉公所發放全鄉近5000名鄉親每人至少1000元春節紅包，預計發出約700萬元，昨天（22日）一大早到加祿村發放，鄉親大排長龍。

陳朝旺在枋山鄉加祿村嘉和社區長大，國中後負笈他鄉，考上台科大電機系、台大電機所、台大電機醫工組博士班。他曾教書，後來創業。品學兼優的他對父母非常孝順，父親積極參與社區老人事務，曾當選老人會長，凝聚在地社區，也獲得老家親朋好友的看顧，陳朝旺能放心在北部打拚，銘感至今。

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陳朝旺返家發現，家鄉長者數量大增，出入不便，他捐了一輛幸福巴士給公所，又捐出400坪祖厝，後來還答應公所開闢嘉和社區海濱公園，會再捐贈2座涼亭供親友休憩。

鄉長羅金良說，陳朝旺2023年時發給曾陪伴父親的社區親友1戶2萬元，當年共發出365戶730萬元，親友覺得在疫情中獲得雪中送炭，備感溫暖。

陳朝旺去年發放慰助金給全鄉列冊低收入戶每戶8000元，戶內3人以上（含3人）每增1人加發2000元；中低收入戶每戶5000元、戶內3人以上（含3人）每增1人加發1千元；邊緣戶每戶發放5000元。受助家庭十分感激。

陳朝旺今年普及全鄉，嘉和社區每人發放3000元，其他社區每人1000元，去年底前設籍者就有資格領取，全鄉4966人中，嘉和社區約900人，全鄉共發出約700萬元，3年來回饋鄉里已近2000萬元。

陳朝旺為善不欲人知，昨天並未現身，由表兄鄭有德代表，人潮一早就湧入發放地點嘉和宮及福德宮，如同「小過年」。親友說，陳朝旺在疫情間靠耳溫槍、快篩劑做了不少生意，期盼實質回饋鄉里，連年發送紅包，今年更普及全鄉。陳爸爸4年前過世後，陳朝旺雖較少回鄉，但對家鄉的關愛與日俱增。

鄉長羅金良說，十分感謝事業有成的鄉親子弟心繫故里，在過年前分享溫暖，雖然陳朝旺董事長說是感謝鄉親對父親的支持，但鄉親更是佩服他的愛心，發放行程23日在枋山村，24日楓港、善餘兩村，因故無法到場領紅包的鄉親也不用擔心，可到鄉公所請領，每戶由戶長代表，歡迎鄉親踴躍前來領取紅包，分享喜氣，熱鬧一翻。

泰博科技董座陳朝旺回饋故鄉，由表兄鄭有德（左）代表，枋山鄉公所造冊代發紅包，鄉長羅金良及縣長周春米特助陳枝松也到場。（記者陳彥廷攝）

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