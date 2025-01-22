中央大學生活垃圾處理問券 學生質疑專用垃圾袋高於市價

位於桃園市中壢區的中央大學，向學生發出「生活垃圾之意見調查」問卷內容惹議。 （記者李容萍攝）

2025/01/22 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕雙北實施垃圾費隨袋徵收已多年，桃園市環保局今年將針對家戶宣導及非家戶擴大試辦桃園市專用垃圾袋，位於桃園市中壢區的中央大學學生向本報投訴，該校總務處近日發布一份名為「生活垃圾之意見調查」的問卷，要求全體學生填寫，擬實施一系列與垃圾分類及管理相關的新規定，質疑校方強制使用專用收費垃圾袋，定價高於一般市價等規定，嚴重損害住校學生的權益。

對此，中大總務處回應表示，校方向全校教職員生寄發的「生活垃圾之意見調查」問卷，主要是為了解校內對此議題的看法，相關作法尚未定案；總務處將陸續安排與相關單位、教師、職工和學生等代表，溝通討論校園廢棄物的處理看法，召開公聽會，提報校內會議取得共識，作為學校處理垃圾的明確作法，進而達成淨零碳排的永續校園目標。

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投訴學生說，該問卷提及「您是否可接受本校日後採取專用垃圾袋收取垃圾？」並提供一些建議價格，像是每個垃圾袋按照尺寸（容量3至25公升）從1元至15元不等，質疑校方強制使用專用收費垃圾袋的定價高於一般市價，對學生而言將是一筆額外的經濟負擔。

問卷中還提及「回收場將於特定時間外予以關閉」，僅提供2個開放時段（上午10點至中午12點、下午3點至5點）供學生選擇，這兩個時段與學生的主要上課時間高度重疊，導致學生在非特定時間無法正常丟棄垃圾；另外，回收場將加裝門禁管制，以及違反新規定將面臨罰款或強制勞動服務等，讓住宿生覺得相當不合理。

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