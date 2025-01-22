台南玉井大廈地震毀損封鎖 開放住戶取物也帶出3隻貓

許姓住戶回家找貓，有先詢問寵物溝通師，順利尋獲，平安帶出。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/22 23:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義昨晨發生規模6.4地震，鄰近的台南玉井區也劇烈搖晃，轄內文化大廈嚴重受損，被列為危樓，市府工務局今天完成鋼柱支撐，公所限時開放住戶返家取物，28戶都回來，除了貴重的金飾、現鈔之外，連床墊都搬下來，居民也陸續帶出3隻受困的貓咪寵物。

玉井公所今天下午2點半分批開放進入文化大廈拿取細軟，基於安全考量，限時10分鐘，有居民認為時間太倉促，區長顏振羽協調後，都能配合規定，28戶、52人回來。

請繼續往下閱讀...

居民登記後，分批入內，每戶都有1名區公所人員陪同，還辛苦地協助搬運，警方派員巡邏，現場秩序良好；居民借了大型行李箱、購物袋、背包等，能夠裝的都拿來。

賴姓女居民順利將停放的機車牽出，發動後，並未故障，讓她頗為慶幸，對於地震讓自己有家歸不得，相當感慨，但終於能拿到貴重的物品，尤其保住代步工具，也算有一點安慰。

一早就在場等候洪姓女住戶談到地震當下，仍心有餘悸，現已住在親友家，除了拿貴重物品，以及盥洗用具之外，最重要的還有工作服，相當敬業，她也強調，人命安全最重要。

洪女在餐廳廚房任職，因為地震，暫時請假，但人力有限，不好意思再休，明天就要去復工，先將農曆春節前的2天班上完，後續的復建，到時候再來傷腦筋。

許姓男住戶回家取物，先找飼養的1隻貓咪，很快地從衣櫃裡聽到喵叫聲，迅速尋獲，連同衣服、用品等一併帶出。

許男提到，家裡養了3隻貓咪，地震後，撤離時，抱出2隻，因情況緊急，來不及帶這隻，取物前，有先詢問寵物溝通師，可能躲藏的地點，循著叫聲順利在衣櫃找到。

另一名許姓女住戶養了6隻貓，但只帶出來2隻，但其餘4隻已不見蹤影，「可能是地震後跑走了」，她也暫時被安置在公所。

文化大廈建於1995年，共30戶，分前、後棟，公所查報，目前居住的有28戶，約3分之1承租；工務局在地震後緊急聯絡包商，徹夜施作，17根直立鋼柱與5組斜撐鋼柱等今天中午完成架設，讓居民可以暫時回家取物。

許姓女住戶返家拿取物品，在公所人員的協助下，也帶出2隻飼養的貓咪。（民眾提供）

文化大廈完成鋼柱支撐架設，限時開放住戶返家拿取物品，區公所人員陪同，也熱心地幫忙搬運。（記者吳俊鋒攝）

文化大廈完成鋼柱支撐架設，限時開放住戶返家拿取物品，區公所人員陪同，也熱心地幫忙搬運。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法