金門迎新春農業展初一到初三登場 走春品味烤肉、桶仔雞

金門迎新春農業展將於初一到初三登場，四所正緊鑼密鼓進行準備工作。（記者吳正庭攝）

2025/01/22 23:38

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府迎接春節，1月29日到31日也就是大年初一到初在農業試驗所、林務所、水產試驗所、畜產試驗所推出充滿在地特色的農業展；縣府祕書長呂清福今天走訪關切準備狀況，同時為鄉親「探路」，要求同仁務必要以入園遊客的體驗感為重，讓鄉親過一個歡歡喜喜的年。

金門沒有大型遊樂場，縣府為吸納每年春節返鄉數萬名鄉親更了解家鄉，20幾年來，都會透過主掌農林漁牧的農業試驗所、林務所、水產試驗所、畜產試驗所「4所」推出充滿在地特色的農業展，也藉此讓旅台鄉親更了解家鄉現況；而每年藉由4所的走春活動，還有機會看見多年不見的同學、親友，好像一場「移動式的同學會」。

請繼續往下閱讀...

呂清福說，可以看見各所在活動規畫及布置上的用心，呈現出各自特色，但仍要強調活動期間安全是首要考量。另外，也要讓入園鄉親感受到舒適性，例如動線的安全及規畫的細膩度，要讓鄉親有感。

縣府指出，初一到初三期間，農林漁牧4所都有攤商進駐，滿足鄉親吃喝玩樂等需求，也結合農漁畜產業規畫烤肉、桶仔雞等活動項目，讓鄉親吃在地、食當季，在過年團圓的氛圍下，可充分享受在地農產美食，不僅滿口的家鄉味，還有滿滿的故鄉情，一償遊子滿懷鄉愁。

一對年輕男女正在金門水試所觀看有「灘地活化石」之稱的鱟。（記者吳正庭攝）

金門迎新春農業展初一到初三登場，金門畜試所有充滿牧場風的打卡景點。（記者吳正庭攝）

金門迎新春農業展初一到初三登場，縣府祕書長呂清福（中）到水試所驗收準備情形。（記者吳正庭攝）

金門迎新春農業展初一到初三登場，縣府祕書長呂清福（右）盼各所要以入園遊客的體驗感為重。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法