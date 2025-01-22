澎湖第3家航空公司有譜？ 最快5月揭曉

澎湖航線因班機縮減，運輸高峰期往往一票難求。（記者劉禹慶攝）

2025/01/22 22:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖天空原有4家航空公司經營，但自復興、遠東航空相繼退出後，僅剩下立榮與華信航空，不僅旺季一票難求，連淡季都因時間調整及減班，影響澎湖民眾基本交通需求，更慘的是華信還常常誤點，因此各界希望第3家航空公司進駐。澎湖縣長陳光復在2周年就職記者會，透露即將出現第3家航空公司，讓各界寄以厚望。

復興航空在2014年7月23日和2015年2月4日，相繼發生澎湖空難和台北空難後，於2016年11月21日結束營業。遠東航空，則因2008年5月爆發經營高層掏空和2019年12月無預警停飛等暫停營業後，也是結束營業狀態。讓澎湖對外空中交通迄今只剩下立榮、華信2家國內航空公司協助疏運，以致近年澎湖空運機票一票難求，已成常態。

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航空公司縮減為2家除排擠澎湖人前往台灣本島就醫、探親及就學等權益外，也衝擊遊客赴澎旅遊不便，因此有航空公司願意投入經營澎湖航線的消息一出，眾人無不引頸期盼。陳光復表示，明年5、6月可望有第3家航空公司飛澎湖航線，目前進度已達8成。不只飛台澎航線，還將澎湖當國際航線中繼站。

根據了解，我國民航法規規定，外籍航空公司執飛台灣國內航線，首要成立台灣分公司，除此之外，機隊需註冊在台灣，目前證實是越捷航空與凌天航空結合，在澎湖設點 ，越捷航空是亞洲第2大航空公司，比華航、長榮都大，機隊規模僅次於新加坡航空公司。

澎湖天空僅剩下二家航空公司飛行，運輸高峰期必須借助國軍運輸機支援。（空軍馬基隊提供）

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