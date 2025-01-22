超巨「卡比獸」桃園出沒！台灣燈會在青塘園賣萌 皮卡丘也來了

巨型卡比獸現蹤台灣燈會「光之遊戲場」展區的中壢青塘園，有10公尺高，與先賭為快親子形成強烈對比。（記者李容萍攝）

2025/01/22 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕2025台灣燈會2月12日元宵節在桃園市開展，燈區如火如荼布置中。其中，與日本人氣Pokémon寶可夢聯名合作，在中壢青塘園打造10公尺高巨型卡比獸、6公尺高皮卡丘，近日測試充氣，悄悄亮相，可愛呆萌模樣吸引民眾爭相搶拍打卡。不過，這只是卡比獸和皮卡丘的暖身秀，今晚兩隻就消風去「過年」，年後的2月7日正式登場。

據寶可夢相關圖鑑介紹，卡比獸是瞌睡寶可夢，鳴叫聲音響亮，尤其是肚子餓時。卡比獸超級會吃，是個一天能吃光400公斤食物的大胃王，吃飽睡、睡飽吃，讓牠體重越來越重，最喜歡的食物是蘋果、麻糬及咪咪麵。皮卡丘則是電屬性寶可夢，代表技能是電擊、十萬伏特、電光一閃、鐵尾、打雷和伏特攻擊等。

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台灣燈會在青塘園展出卡比獸、皮卡丘巨型充氣裝置藝術，近日測試充氣，吸引民眾先睹為快，尤其在夜裡，當藏青、白色的卡比獸和黃色的皮卡丘被燈光照亮，更讓民眾眼睛為之一亮，期待正式開展。

桃園市觀光旅遊局長周伯吟說，今年台灣燈會主打「親子共遊」與「科技互動」，「主燈展演區」配合主燈點燈，2月12日元宵節當天開展，展期持續到2月23日；「光之遊戲場」主打親子遊戲互動的燈光裝置，2月7日試營運。2個展場都位在機場捷運站旁，建議民眾搭乘大眾運輸到場。

巨型卡比獸現身中壢青塘園。（記者李容萍攝）

中壢青塘園卡比獸測試充氣，吸引民眾先賭為快。（記者李容萍攝）

巨型皮卡丘中壢青塘園現蹤。（記者李容萍攝）

巨型皮卡丘中壢青塘園現蹤。（記者李容萍攝）

中壢青塘園卡比獸測試充氣，吸引親子見睹為快。（記者李容萍攝）

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