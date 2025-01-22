快來收藏！桃市兒美館、橫山書法藝術館攜手名家 推限量NFT

橫山書法藝術館正展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」。（桃園市立美術館提供）

2025/01/22 22:19

〔記者李容萍／桃園報導〕到美術館看展覽、玩體驗還可以收藏藝術家創作！桃園市立美術館轄下「橫山書法藝術館」與「桃園市兒童美術館」正展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」與「新說小百科」展，兩展均獲得熱烈迴響。館方為感謝民眾支持，與國際知名書藝家張炳煌、插畫藝術家Croter分別推出具收藏價值限量NFT（限量發行文化保存的數位憑證），兩款NFT只在藝遊桃園平台發行使用，邀請民眾走訪美術館，收藏獨具展覽紀念價值的線上NFT。

桃園市政府文化局2023年7月起推出「藝遊桃園」平台，以全新的文化體驗方式——NFT集章活動，讓民眾增添觀展趣味。橫山書法藝術館邀請「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」策展人暨國際知名書藝家張炳煌以〈翰墨無邊〉作品授權發行1000組限量NFT；桃園市兒童美術館邀請「新說小百科」展覽主視覺設計師Croter重新繪製漢聲小百科經典IP「小百科」，發行1000組限量NFT。此外，兩館更搭配精美禮品，讓大家走一趟美術館有滿滿的收穫。

請繼續往下閱讀...

如何獲得限量NFT？即日起到橫山書法藝術館，在戶外公共空間正展示藝術家谷文達〈碑林捌系—先師碑〉書法雕刻作品，透過戶外探索作品蒐集以楷書刻於儒石的5件雕刻作品，這5件作品的儒石文字分別取中國古代官職—太師、少師、右軍、魯公、侍中合為五個簡詞。尋找到谷文達5件雕刻作品並掃描其QR-CODE，集滿5款數位集章，即可收藏策展人張炳煌所授權的〈翰墨無邊〉NFT作品。

桃園市兒童美術館則是與本次展覽「新說小百科」內容結合，透過解謎方式，在兒童美術館各樓層的展品中尋找答案，民眾可從作品裡找出線索並掃描正確的QR-CODE，集滿3款數位集章，即可收藏插畫藝術家Croter所授權的「小百科」NFT，透過多元的觀展體驗增加親子互動。

桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館分別位於桃園機場捷運A19與A17站，中間是A18桃園高鐵站，兩館歡迎民眾搭乘大眾交通工具到訪。

橫山書法藝術館正展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」。（桃園市立美術館提供）

桃園市兒童美術館小朋友體驗操作數位集章。（桃園市立美術館提供）

桃園市兒童美術館小朋友體驗操作數位集章。（桃園市立美術館提供）

桃園市兒童美術館小朋友體驗操作數位集章。（桃園市立美術館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法