為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    快來收藏！桃市兒美館、橫山書法藝術館攜手名家 推限量NFT

    橫山書法藝術館正展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」。（桃園市立美術館提供）

    橫山書法藝術館正展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」。（桃園市立美術館提供）

    2025/01/22 22:19

    〔記者李容萍／桃園報導〕到美術館看展覽、玩體驗還可以收藏藝術家創作！桃園市立美術館轄下「橫山書法藝術館」與「桃園市兒童美術館」正展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」與「新說小百科」展，兩展均獲得熱烈迴響。館方為感謝民眾支持，與國際知名書藝家張炳煌、插畫藝術家Croter分別推出具收藏價值限量NFT（限量發行文化保存的數位憑證），兩款NFT只在藝遊桃園平台發行使用，邀請民眾走訪美術館，收藏獨具展覽紀念價值的線上NFT。

    桃園市政府文化局2023年7月起推出「藝遊桃園」平台，以全新的文化體驗方式——NFT集章活動，讓民眾增添觀展趣味。橫山書法藝術館邀請「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」策展人暨國際知名書藝家張炳煌以〈翰墨無邊〉作品授權發行1000組限量NFT；桃園市兒童美術館邀請「新說小百科」展覽主視覺設計師Croter重新繪製漢聲小百科經典IP「小百科」，發行1000組限量NFT。此外，兩館更搭配精美禮品，讓大家走一趟美術館有滿滿的收穫。

    如何獲得限量NFT？即日起到橫山書法藝術館，在戶外公共空間正展示藝術家谷文達〈碑林捌系—先師碑〉書法雕刻作品，透過戶外探索作品蒐集以楷書刻於儒石的5件雕刻作品，這5件作品的儒石文字分別取中國古代官職—太師、少師、右軍、魯公、侍中合為五個簡詞。尋找到谷文達5件雕刻作品並掃描其QR-CODE，集滿5款數位集章，即可收藏策展人張炳煌所授權的〈翰墨無邊〉NFT作品。

    桃園市兒童美術館則是與本次展覽「新說小百科」內容結合，透過解謎方式，在兒童美術館各樓層的展品中尋找答案，民眾可從作品裡找出線索並掃描正確的QR-CODE，集滿3款數位集章，即可收藏插畫藝術家Croter所授權的「小百科」NFT，透過多元的觀展體驗增加親子互動。

    桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館分別位於桃園機場捷運A19與A17站，中間是A18桃園高鐵站，兩館歡迎民眾搭乘大眾交通工具到訪。

    橫山書法藝術館正展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」。（桃園市立美術館提供）

    橫山書法藝術館正展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」。（桃園市立美術館提供）

    桃園市兒童美術館小朋友體驗操作數位集章。（桃園市立美術館提供）

    桃園市兒童美術館小朋友體驗操作數位集章。（桃園市立美術館提供）

    桃園市兒童美術館小朋友體驗操作數位集章。（桃園市立美術館提供）

    桃園市兒童美術館小朋友體驗操作數位集章。（桃園市立美術館提供）

    桃園市兒童美術館小朋友體驗操作數位集章。（桃園市立美術館提供）

    桃園市兒童美術館小朋友體驗操作數位集章。（桃園市立美術館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播