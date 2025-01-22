校園版料理東西軍！台南營養午餐賽 照燒雞腿、紫菜豬肉捲奪金

南市第6屆學校午餐廚藝競賽，大成國中團隊拿下金牌料理王，照燒雞腿、「打滷麵」是亮點。（南市教育局提供）

2025/01/22 22:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市第6屆學校午餐廚藝競賽以節慶暨創意料理為主題，今（22）日有32校校廚同台比廚藝，這屆更有「親子料理競賽」選出料理王，首度把學生創意融入午餐菜色中，為學校午餐注入新意。

廚藝大賽不僅比技巧，還比創意，菜單成本控制在45元要色香味俱全。校廚實作組金牌由大成國中拿下，以傳統喜慶「打滷麵」為主角，可以有主食、蔬菜及肉類的攝取，搭配照燒雞腿讓學生攝取足夠蛋白質量，還有油醋沙拉、台南有機蔬菜，健康美味加分。

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進學國小學生黃巧渘與父親黃裕文合作拿下親子組金牌，端出主菜「高昇紫菜豬肉捲」象徵步步節節高升，副菜「扁魚蕈菇白菜滷」有古早家鄉風味，主食「紅麴上海式菜飯」就像辦桌菜紅蟳米糕的意象。簡單易做又富有創意，親子共同烹調幸福滋味。

東區復興國小莊澄昕與父親莊弘一，則以「彌月」為主題，獲得親子最佳人氣獎。他們共同設計菜單，主食「掌聲穀粒穀粒油飯」承富足的祝福，主菜「超級火焰雞」寓意家庭欣欣向榮與力量；「吉栗紅蛋」象徵圓滿，搭配紅、白蘿蔔與小黃瓜製成的台式泡菜，增添清爽酸甜的滋味。

今天廚藝大賽在亞洲餐旅學校熱鬧登場，營養師與校廚合作，也重新開放現場試吃，讓這場學校午餐界的嘉年華會不僅是廚藝展現，更增添交流機會，將各校料理概念、技巧帶回校園午餐供應。

教育局長鄭新輝表示，各校營養師與廚師為學校午餐品質把關，亦讓學生吃得健康美味，將安排專業團隊入校拍攝金銀牌得獎學校特色影片，提升校廚及營養師榮譽感，親子料理獲獎菜單也將放進學校午餐中，讓更多學童認同營養午餐。

進學國小學生黃巧渘與父親黃裕文合作拿下校園廚藝比賽首度親子組金牌。（南市教育局提供）

第6屆廚藝競賽親子組金牌得主菜色。（南市教育局提供）

第6屆學校午餐廚藝競賽得獎者出爐。（記者洪瑞琴攝）

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