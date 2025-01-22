要捐就捐最好的！金門楊肅謙、陳美霞伉儷暖捐520萬元頂規救護車

金門新敬業機車行負責人楊肅謙（左二）、陳美霞（左三）伉儷捐贈頂規救護車，由消防局長呂英華（右三）代表接受，副局長陳國瑋（右一）、祕書陳叁奇（左一）、義消總隊長顏章團（右二）見證。（記者吳正庭攝）

2025/01/22 22:24

〔記者吳正庭／金門報導〕「要捐就捐最好的」！金門新敬業機車行負責人楊肅謙助老婆陳美霞圓夢，今天與消防局簽下捐贈意願書，將捐贈1輛價值520萬元的頂規救護車給金門縣消防局。楊肅謙說，取之於社會，用之於社會，「會一直做到我們不能做為止」。

金門縣消防局長呂英華與陳美霞共同簽署，金門義勇消防總隊長顏章團在場見證。呂英華說，他得知這項「傳遞社會溫暖關懷的好事情」時也很振奮，這輛救護車是金門現有造價最高的救護車，簽署行動也象徵民間與政府攜手合作，共同為金門鄉親的生命安全提供保障。

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呂英華說，這輛救護車是消防局首輛外型「高頂」的救護車，高挑寬敞的車廂空間及多項先進急救設備，能顯著提升緊急救護效率與作業環境，也是配備「最頂規」的消防車，內部設備都是一流的器材。

楊肅謙說，30年前，他是以10萬元起家，這麼多年下來，他的老婆一直想做件有意義的事，所以當老婆說要捐贈救護車給消防局時，他非常認同，馬上一句「OK」就決定了。他說，就像經營機車行，要做就做到最好，要捐就捐最好的救護車。

楊肅謙說，他是窮苦出身，小時候父母親就教導他要多做善事，他深知取之於社會、用之於社會的道理，「會一直做到我們不能做為止」。

消防局說，高頂型救護車具備更大的空間，還能讓救護人員在車內進行複雜的急救處置；車內配備電動擔架床、骨內血管穿刺系統、12導程心電圖機、影像式喉頭鏡等高階急救設備，可即時提供患者診斷與治療，大幅提升存活率。

消防局指出，楊肅謙夫婦長期致力各項公益活動，不僅捐助生活物資，還積極連結資源協助金門縣社福機構，平日常捐贈工作服和運動飲料給地方清潔隊，2024年榮獲全國扶幼楷模及全國好人好事八德獎。

消防局指出，這輛救護車需由國外車體打造進口，再裝備相關醫療艙及急救器材，預計將近1年才能返金投入救援行列。

楊肅謙說，當老婆陳美霞說要捐贈救護車給消防局時，他一句「OK」就決定了。 （記者吳正庭攝）

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