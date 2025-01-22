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    「換新鈔」人潮擠爆銀行 內行揭免排隊也能換新鈔撇步

    許多民眾近日湧入銀行換新鈔。（資料照）

    許多民眾近日湧入銀行換新鈔。（資料照）

    2025/01/22 23:06

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年即將到來，不少民眾及公司行號，都會前往銀行換新鈔。不過，就有網友納悶，為什麼平常日的上班時間，會有那麼多人去銀行換新鈔，好奇大家都不用工作嗎？話題不只造成熱議，更吸引許多人分享，不用排隊就能換新鈔的撇步。

    一位網友於PTT表示，自己昨天休假去銀行辦事情時，剛好看到有民眾在換新鈔，不但整間銀行被塞爆，人潮還排到外面去。因此，PO好奇，過年前通常都是最忙的時侯，「為什麼那麼多人平常日不用上班，還有那個美國時間去排隊換新鈔？」

    文章一出，就有網友提到，「看到哪裡有排隊，不管做啥，馬上去排」認為台灣人愛排隊。許多人也紛紛表示，「下班時間銀行有開嗎」、「不然過年後怎麼發開工紅包」、「一堆房東或退休人士，吃飽沒事幹啊」、「真的一堆，大部分都是中老年人」。

    同時，更有網友分享「你知道很多人這禮拜不用上班嗎」、「上班不能離開座位？那麼你公司該檢討」。還有網友說到「一通電話去銀行隔天保全就送來了」、「很多ATM也有新鈔呀，只是號碼會是交錯不一定連號」等其他不用親自去排隊，也能換新鈔的方法。

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