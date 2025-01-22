0121地震 台南棗、楊桃災損獲現金救助

1月21日地震導致南市棗、楊桃受損，農業部今日公告南市為棗及楊桃農業天然災害現金救助地區。（南市農業局提供）

2025/01/22 20:58

〔記者王涵平／台南報導〕1月21日地震導致南市棗、楊桃受損，農業部今日公告南市為棗及楊桃農業天然災害現金救助地區，1月23日至2月11日受理現金救助申請，凡符合救助資格的農戶，可向土地所在地區公所提出申請。

南市農業局表示，1月21日嘉義大埔發生芮氏規模6.4極淺層地震，南市楠西、玉井、南化等區受第一線強震衝擊，正值成熟期的棗、楊桃商品果受大幅度搖晃導致落果。經四方勘災小組現場會勘，主產區果園落果情形嚴重，果實碰撞導致商品價值受損。

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農業局代理局長陳仲杰表示，公告棗災損每公頃救助10萬元、楊桃災損每公頃救助9萬5千元，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

另外，農友可自主利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍攝果園災害損失照片，記錄保留並上傳災損情形，並於公告受理申請救助期間，併同申請文件送基公所備查。

1月21日地震導致南市棗、楊桃受損，農業部今日公告南市為棗及楊桃農業天然災害現金救助地區。（南市農業局提供）

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