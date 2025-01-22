麻豆、西港到南科捷徑 烏橋中路跨曾文溪大橋拍板定案

烏橋中路跨溪大橋將銜接曾文溪北岸的南40線（前），後期路線再闢建南40線以北的烏橋中路延伸（遠處）。（記者楊金城攝）

2025/01/22 20:55

〔記者楊金城／台南報導〕在立委郭國文費時5年爭取下，初估斥資38億元的烏橋中路跨曾文溪大橋、南40線延伸案，將排入3月國土署生活圈道路審查，預計2026年初招標發包，力拚最快5年完工。

內政部政務次長董建宏、國土署署長吳欣修、經濟部水利署、台南市工務局今天（22日）在麻豆謝厝寮曾文溪堤防會勘烏橋中路跨溪大橋案路線規劃，立委林俊憲、副議長林志展、市議員陳秋宏和麻豆、佳里、西港、善化里長10多人到場關心。

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董建宏指出，在郭國文爭取下，總經費38億元的烏橋中路跨溪大橋和南40線延伸案，將排入3月國土署生活圈道路審查，審查完成後，將協助市府後續流程，盼在明年發包儘速動工。

吳欣修說，善化、安定的烏橋中路跨越曾文溪後，可銜接北岸水防道路南40線，建構溪北麻豆、西港直達南科的捷徑，並以南40線串聯西港、七股、麻豆和官田區，未來打通後也能分擔下游台19線西港大橋、上游台19甲線麻善大橋的車流。

郭國文說，南科效應外溢，帶動溪北發展，交通瓶頸需要打通，地方期盼多年的烏橋中路跨曾文溪大橋案終於拍板定案，未來麻豆到南科縮短到15分鐘，有助就業和吸引南科人才，感謝內政部允諾全力支持。林俊憲說，未來通車後，麻豆、佳里，西港、官田區等於納入大南科區概念。

烏橋中路跨溪路段約1480公尺，工程加用地費估需35.17億元，南40線延伸線長4550公尺，工程加用地費估需2.87億元，里長們建議南40線20米寬的規劃太窄，有必要再加寬。

郭國文說，烏橋中路跨溪銜接南40線，在總統賴清德擔任台南市長任內就開始推動，希望明年初順利發包動工，力拚5年竣工。

烏橋中路跨曾文溪路線、北接南40線延伸線規劃示意圖。（郭國文提供）

內政部政務次長董建宏（前左）、國土署署長吳欣修（前右二）出席烏橋中路跨溪大橋案路線規劃說明。（記者楊金城攝）

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