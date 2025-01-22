航空體驗營模擬開飛機 開啟高中生飛航夢想

航發會與朝陽科大今天合辦「從起飛到落地D&A-航空體驗營」，學員可坐上駕駛艙模擬飛行。（記者陳建志攝）

2025/01/22 21:11

〔記者陳建志／台中報導〕由財團法人中華航空事業發展基金會與朝陽科技大學首度合辦的「從起飛到落地D&A-航空體驗營」，吸引200多名高中生報名，經甄選最後僅剩61人錄取，今天安排包括飛行計畫製作、航班動態監控、飛航管制塔台作業與雷達作業體驗、飛航及客艙作業情境實作體驗等，參與學員都滿懷飛航夢想，希望有天也能當上機師翱翔天空。

航發會主秘謝委呈表示，過去航發會辦理的航空推廣活動，包括「飛航解密暢遊天際講座」及「我的青航時代-暑期航空營」，對象大多是社會人士、大學生及研究生，本次首度與朝陽科大合作高中職生寒期航空體驗營，主要是因為學校有完整的師資與航空教學設施，希望透過此營隊，帶動高中職學生對航空職涯嚮往，為台灣未來航空人才培育與發展扎根。

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朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，本次營隊活動名稱「從起飛到落地D&A」，即為航班的離場（Departure）與到場（Arrival）之意，因此活動內容設定讓學員體驗每一個航班從出發前到抵達後，各單位需要共同配合與工作的項目，在全程情境體驗的環境中，及早認識航空產業工作的專業，同時啟蒙高中職學生的航空職涯。

來自台北就讀高二的學員林彥宏，小時候爸媽常帶他看飛機，加上在機場看到機師等機組人員覺得很專業，讓他對飛航充滿夢想，因此來參加此營隊，希望有一天也能當機師翱翔天空；來自桃園武陵高中的詹昀芸，去年暑假搭飛機出國時，覺得可以駕馭飛機很酷、很棒，因此希望有朝一日成為機師，此次營隊最期待能坐上模擬機，實際體驗飛航的感覺。

航發會與朝陽科大今天合辦「從起飛到落地D&A-航空體驗營」，學員模擬製作飛行計畫。（記者陳建志攝）

航發會與朝陽科大今天合辦「從起飛到落地D&A-航空體驗營」，學員認識飛航管制塔台作業。（記者陳建志攝）

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