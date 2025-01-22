春節搶安太歲！台中樂成宮破25萬盞 萬和宮30年沒漲價

萬和宮信眾敬點光明燈。（廟方提供）

2025/01/22 20:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕本週六（25日）將啟動蛇年春節9天連假，台中市民搶安太歲，有超過25萬人前往台中市文化資產-旱溪樂成宮安燈，而南屯萬和宮媽祖鎮殿340週年，廟方表示，30年來安燈價錢「沒漲價過」，吸引破50萬人次安太歲，民眾排隊兩小時還安不到燈。

市區多家古廟受理蛇年春節植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲，樂成宮廟埕從早到晚都有人潮，董事長何敏誠今天舉辦「慈悲傳遞，寒冬送暖」活動，發放春節慰問金2千元及米、油物資，提供東區460戶弱勢家庭，及南屯等區5千多戶，何敏誠說，今年發放家數破紀錄，希望民眾都能安心過好年。

請繼續往下閱讀...

樂成宮於1753年建廟，「旱溪媽祖」庇佑住民270多年，總幹事楊家銘說，每年都有超過20萬信眾安燈，今年人數破紀錄要到25萬人安燈，光明燈、太歲及文昌燈價格在300元到1千元間，「苦民所苦，安燈沒漲價過」。

楊家銘強調，蛇年春節沒有搶頭香活動，將在大年初四（2月1日）上午9點接財神，當天將抽四季聖籤讓信眾了解「旱溪媽」在蛇年庇佑懿旨。

萬和宮每年受理幾十萬人次植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲，董事長蕭清杰說，點燈及安太歲費用均未調漲，安太歲維持每人100元，光明及文昌燈600元不等。

萬和宮總幹事江惠雯表示，董事長及董監事將於下週二除夕守營，除夕夜晚間11時15分開廟門，董事長蕭清杰率董監事進入正殿團拜，祈求媽祖保佑信眾在新的一年平安、健康又順利，揭開歡樂春節假期序幕，大年初一至初三，在廣場安排信眾「鑽轎腳」求平安、賺大錢，而大年初四（2月1日）清晨6時抽四季平安籤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法