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    南橫六口溫泉慘被落石砸壞兩口 遊客驚喊：變成四口溫泉了

    落石砸壞溫泉口。（縱管處提供）

    落石砸壞溫泉口。（縱管處提供）

    2025/01/22 20:11

    〔記者劉人瑋／台東報導〕南橫公路霧鹿一帶著名的「六口溫泉」可供旅途疲憊遊客泡腳，也是居民半夜泡湯好去處，卻被重逾2噸的落石砸壞。如今大石已移除，但其中有兩口溫泉池毀損，以鐵板封住。遊客見狀說，「六口溫泉變成四口，但還會不會有落石？」

    有飯店業者今天帶遊客到「六口溫泉」，發現其中兩口已被鐵板封住，遊客頓時大喊「變成四口溫泉了！」引起眾人大笑。附近居民透露，溫泉上有2棵大樹，落石連樹木都沒破壞，根本搞不清楚這顆大石從何而來，因此稱為「飛來石」。不過，當地居民對於落石早已見怪不怪。

    邊坡由公路局關山工務段負責，工務段說，其實台20線南橫公路常常有落石，尚在觀察是否需要維護、加固，就這顆落石看來，地面完全沒有其他痕跡，應是顆孤石，不知從何處落下，重量超過2公噸，若有大面積邊坡落石之虞，會立即處理。

    溫泉部分由花東縱谷國家風景區管理處管理，縱管處說，外包工程單位仍有工作要處理，預計農曆年後才能維修，擔心毀壞區域造成民眾危險，因此以鐵板封住。

    縱管處說，六口溫泉本有6個溫泉口，其中一半高溫，以鐵網封起，一半適合泡腳，這次砸壞溫泉池各占其一。

    六口溫泉對附近的溫泉飯店十分重要，也是路過客歇腳的好地方，附近居民甚至夜間都會來泡湯，有的還攜家帶眷，以大桶子裝水讓小孩泡湯，模樣十分可愛。而高溫池是附近居民煮溫泉蛋的地方，如今封住又逢春節旅遊，民眾不禁說，「不會最後大家都要搶泡剩下的兩孔？」

    南橫公路「六口溫泉」6孔剩4孔。（南橫張姐提供）

    南橫公路「六口溫泉」6孔剩4孔。（南橫張姐提供）

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