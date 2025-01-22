招商引資奏效 高雄市去年失業率3.3％全國最低

高雄市近年舉辦就業博覽會，科技業職缺大幅增加，提供的中高齡及二度就業婦女的諮詢服務，也有效提升中高齡者的就業機會。（資料照，記者許麗娟攝）

2025/01/22 20:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕行政院主計總處今（22）日公布全國及各縣市2024年全年失業率，高雄市整體失業率下降至3．3％，不僅是六都最低，更是全國最低，且創下2011年市縣合併以來新低，市府認為是招商引資政策奏效，為青年、中高齡者創造更多元的就業機會。

根據主計總處公布數據，高雄市整體失業率下降至3.3％，較其他直轄市低0.1至0.2個百分點，也是自100年市縣合併以來最低，較2023年減少0.1個百分點。其中15至24歲青年失業率8.5%亦為6都最低，40至44歲、50至54歲中高齡全年失業率分別為2.1%、1.7%，均為高雄市縣合併以來最低。

請繼續往下閱讀...

高雄市長陳其邁上任以來，積極推動基礎公共建設及半導體、5G AIoT等新興產業園區的布局，有效吸引民間投資，2024年促參（促進民間參與公共建設）招商達1021億元，創歷史新高。同時，勞工局、青年局等辦理大港青年職涯發展暨產業導航、青年實習媒合等青年專才計畫，以及提供勞雇媒合平台，增設銀髮人才服務據點，擴大中高齡者就業服務等政策，也有效提升了各個勞工階層的就業機會。

高市府表示，未來隨著台積電及周邊產業的進駐營運，演唱會經濟的持續推動，以及各項聯開案件的擴大投資招商等，配合專業人才培訓及各式因應新興產業就業趨勢之媒合計畫，相信能讓高雄成為友善就業及幸福宜居的城市，吸引更多人才來高雄定居。

高雄在地企業可於就業媒合會設攤招募人才，由專業的企業代表向求職者詳細介紹職缺與發展機會。（高雄市青年局提供）

高雄市2024年25至29歲青年失業率5.4%為六都最低。（高雄市政府提供）

高雄市2024年14至24歲青年失業率8.5%亦是六都最低。（高雄市政府提供）

高雄市2024年失業率3.3%，為六都及全國最低，更創市縣合併以來新低。（高雄市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法