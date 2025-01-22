疑亂丟高壓瓶罐釀禍！屏東焚化廠「發爐」 垃圾車大排長龍

焚化廠火警，導致後方垃圾車大排長龍。（民眾提供）

2025/01/22 19:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕年關將近，屏東唯一的崁頂焚化廠驚傳火警，所幸火勢當天就撲滅，但已造成前天各鄉鎮垃圾車必須遠赴枋寮掩埋場暫置垃圾，造成後續清運延宕，垃圾車就在廠外大排長龍，環保局強調，今天已回復正常清運，推測是因垃圾暴且未落實分類，致類似的瓦斯罐的高壓瓶罐引燃，呼籲民眾年節時清出許多垃圾更要發揮公德心落實分類。

屏東垃圾焚化場前天傍晚驚傳火警，且起火點就是在垃圾車進入後傾倒的「儲坑」當中，屏縣環保局趕緊請消防隊前來滅火，由於火勢一時間難以撲滅，導致正不斷從各地前來的垃圾車只能停在入口前等待，是一度大排長龍。

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火勢雖然迅速撲滅，但場區安全仍待查核，為保險起見，屏縣環保局只能宣布後續的垃圾車必須全面轉送枋寮掩埋場暫置以利進行檢查，不少原定有「定點清運」的鄉鎮市公所，就因垃圾車往返耗費較久時間臨時緊急通知取消。

環保局強調，過年前的「國家清潔週」家戶卯起來清家裡，全縣33鄉鎮市清潔隊也都配合加強清運，不過，也因許多民眾希望一次「出清」，導致挖出的陳年垃圾中，包含部分回收物卻未落實分類，研判這次的火警是因為該批垃圾中藏有未排完氣體的高壓瓶罐，在較高溫的儲坑起火。

由於目前返鄉人潮尚未出現，就已出現影響，也仍讓人擔心是否接下來運作無虞，對此，環保局指出，當天火勢即刻就撲滅，但為安全起見因此暫停垃圾車進場，感謝受影響的鄉鎮市清潔隊配合，此事件也凸顯出垃圾未分類可能造成的時間、運輸成本增加，還有民眾等候的情緒與時間成本，重申垃圾量多時仍應落實垃圾分類，像高壓瓶罐丟垃圾車就有可能在擠壓時爆炸傷及清潔隊員，更不用說進到掩埋場或焚化場可能會引發燃燒，不可不慎，請民眾務必配合。

環保局也強調，有鑑於春節期間返鄉遊子及觀光客暴增，故為維護本縣的環境品質，環保局稽查人員春節假期值勤不打烊，春節期間排定稽查人員針對觀光景點、列管公廁、人潮密集區巡查。亦有排定24小時受理民眾公害陳情專線08-7351928。也祝賀鄉親朋友「金蛇納福護屏東 財源滾滾迎新年 」。

崁頂焚化廠驚傳火警。（民眾提供）

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