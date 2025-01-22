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    南投市年貨大街首度開張 單次消費滿300元抽iPhone 16

    南投市公所在中山街舉辦舊城年貨大街，結合傳統燈籠設計，營造出濃濃的年節氛圍。（記者張協昇攝）

    南投市公所在中山街舉辦舊城年貨大街，結合傳統燈籠設計，營造出濃濃的年節氛圍。（記者張協昇攝）

    2025/01/22 19:30

    〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節到來，南投市公所今年首度舉辦舊城年貨大街，今（22日）起到27日每天上午8點到晚間10點在南投市中山街登場，集結50攤春節應景年貨，方便民眾一次購足，單次消費滿300元就可以獲得1張摸彩券，有機會抽中iPhone 16手機等大獎。

    南投市公所今年在民族路與民權街間的中山街封街，舉舊城年貨大街，地點緊鄰南投市舊城區傳統市場，原本就商家林立，年貨大街集結50攤種類多元春節應景年貨，從特色美食、農特產品到手工藝品、文創商品一應俱全，還有精彩的節慶表演及手作DIY體驗區。

    公所指出，尤其市集區結合實木架和傳統燈籠的設計，營造出濃濃的年節氛圍，是拍照留念的最佳背景，盼讓市民與遊客在舊城街頭穿梭，重溫傳統年味，讓舊城區再現熱鬧風華。

    此外，中山街店家、公有零售市場與年貨大街攤商也結合陽信銀行電商平台，推出活動期間下載陽信Sunny購APP，馬上獲得可折抵年貨大街市集點數100點，等於贈送100元消費金。

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