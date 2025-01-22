桃機春節初五收假日單日運量 有望破疫後新高

桃園國際機場今年春節期間的單日運量，有望創疫後新高。桃機疫後的最高單日運量紀錄，是去年7月26日颱風後疏運，達14萬8791人次。圖為機場人潮示意圖。（桃機機場提供）

2025/01/22 19:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場今年春節期間的單日運量，有望創疫後新高。桃機疫後的最高單日運量紀錄，是去年7月26日颱風後疏運，達14萬8791人次。根據桃機預報系統顯示，今年農曆元月初五（2月2日）春節收假日的單日運量有望超越，達14.9萬人次。

桃機自2022年10月13日解封以來，旅運量最高的一天，是2024年7月26日14萬8791人次，適逢凱米颱風後的人潮疏運。

請繼續往下閱讀...

至於春節運量表現，疫情之後，2023年春節疏運，每日平均運量約7萬4265人次，單日最高是8萬3679人次；2024年春節疏運，每日平均運量約12萬9580人次，單日最高13萬7733人次。桃機春節疏運期間皆為連假及連假前後各一日。

桃園機場公司表示，根據桃機航班運量人數預報系統顯示，2025年春節疏運期間，即1月24日至2月3日，每日平均運量約14.4萬人，單日運量最高為2月2日初五收假日，預估可達14.9萬人次，有機會創下疫後單日運量新高。

不過，距離疫前表現還有一段距離。以2019年來說，桃機春節疏運，每日平均運量約14萬9213人次，單日最高16萬6607人次。

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑表示，疫後旅遊市場持續熱絡，加上今年春節假期長達9天，1至2月的春節寒假期間出境旅遊營業額相較於去年大幅成長，其中以歐洲和亞非線成長最多、超過2成，日韓地區成長約2成，國內旅遊也成長至少1成。

雄獅旅遊指出，春節期間國內外熱門景點，國外行程方面，包括日本東北的藏王樹冰、北歐賞極光，以及德瑞新興景點阿雷奇冰川小鎮，以壯觀景色與獨特體驗獲得旅客青睞。國內景點則以季節限定的自然景觀為主，杉林溪的櫻花與鬱金香、角板山的梅花以及九九峰動物園成為人氣選擇，吸引許多家庭客群。

旅天下發言人許哲郎觀察，2025年春節因搭配學生寒假，許多家庭旅遊，有較2024年春節提前出發的現象。根據統計，今年春節團體旅遊收客數較去年同期翻倍成長，自由行旅客則成長超過6倍，顯見今年春節出國需求強勁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法