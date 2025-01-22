蛇來運轉！ 新春開運植物最夯是「它」

今年是生肖年蛇年，田尾公路花園吸引不少遊客去買開運植物，其中多肉植物千蛇木（白壇）大受青睞。（記者陳冠備攝）

2025/01/22 18:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕下週就是農曆新年，民眾喜歡買花及植物布置，增添過年喜氣，彰化縣田尾公路花園近日買氣強強滾，不少園藝業者趁勢推出春節應景的創意盆栽，包括鳳梨花、五色菊、聖誕紅等，象徵蛇年的植物有千蛇木或圓柱仙人掌等長條狀多肉植物，在今年都大受青睞。

鳳凰花園業者許再生表示，今年是蛇年，民眾買花會先找有「蛇（時）來運轉」意味的花卉，不過以蛇命名的植物比較少，所以今年民眾買花偏向色彩繽紛，比如鳳梨花、五色菊等色彩繽紛的花，象徵五福臨門，好運、財運「蛇」麼都來之意。

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許再生說，買花居家布置很正常，但是過年買花則要有象徵意味，比如菊花、金桔、竹子等都有「吉祥」之意，或擺上百合花、風信子等，其花開香味撲鼻，令人喜悅，也有人愛買聖誕紅，尤其近年暢銷的「粉紅公主」品種，因有馬卡龍配色的粉桃色，特別充滿療癒，將客廳布置喜氣洋洋才像過年。

多肉好好買業者許素雲說，多肉植物種類繁多，每當新年到，就有許多民眾來找生肖年的開運植物，蛇年最多人買的以長條狀的仙人掌居多，比如九頭龍，因其外觀像蛇在滑動，圓柱麒麟外觀則像蛇的鱗片，很受收藏級的玩家青睞，另外猴尾柱、千蛇木外型如青蛇般靈動，都很適合開運布置。

迎接農曆新年，田尾公路花園買氣強強滾，不少園藝業者趁勢推出春節應景的創意盆栽，包括鳳梨花、五色菊、聖誕紅等。（記者陳冠備攝）

多肉植物業者指出，民眾買蛇年開運植物，以長條狀的仙人掌居多，比如九頭龍（右盆），因其外觀像蛇在滑動，圓柱麒麟（左盆）外觀則像蛇的鱗片，很受收藏級的玩家青睞。（記者陳冠備攝）

田尾公路花園業者表示，以蛇命名的植物比較少，今年民眾買花偏向色彩繽紛，比如鳳梨花、五色菊等，象徵五福臨門，好運、財運「蛇」麼都來之意。（記者陳冠備攝）

迎接農曆新年，不少民眾喜歡到田尾公路花園買花及植物布置，增添過年喜氣。（記者陳冠備攝）

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