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    春節來賞花！ 屏東紅花風鈴木盛開了

    紅花風鈴木開始盛開了。（記者葉永騫攝）

    紅花風鈴木開始盛開了。（記者葉永騫攝）

    2025/01/22 19:15

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東紅花風鈴木開始盛開了，尤其是屏東市中正國小校門口盛開的格外美麗、而萬年溪旁也有紅花風鈴木花朵開始盛開，成為春節賞花的好地方，至於復興公園旁、民學路的紅花風鈴木還沒完全盛開。

    紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，樹高可達30公尺以上，常作為行道木，盛開的時間約在1~2月，花期盛開時因圓潤花球開得比櫻花、繡球花還要大朵，成為市區民眾賞花的小確幸，今年因為春節來的比較早，因此多數的紅花風鈴木還沒有完全盛開，只有中正國小的紅花風鈴木提早盛開，整棵樹木滿滿都花朵，粉紅一片，景色相當漂亮，也吸引了許多人駐足觀賞，成為今年春節最佳的賞花景點。

    屏東市王姓市民說，中正國小可能是照顧的比較好，因此每年花都開的相當漂亮，今年比其他地方的紅花風鈴木開的早，而萬年溪旁的風花風鈴木也開始盛開，成為散步賞花的好地方，並期望陸興高中停車場及民學路等地點的花朵能趕在春節前盛開，讓屏東市更加的美麗。

    另外，紅花風鈴木除了屏東市區外，屏東農業生物科技園區、萬丹、潮州的公園及河堤等地點都有種植紅花風鈴木，期待春節能夠大爆發，一起快樂迎新春。

    中正國小校門口的紅花風鈴木盛開了。（記者葉永騫攝）

    中正國小校門口的紅花風鈴木盛開了。（記者葉永騫攝）

    紅花風鈴木的花朵大而喜氣，吸引人駐足觀賞。（記者葉永騫攝）

    紅花風鈴木的花朵大而喜氣，吸引人駐足觀賞。（記者葉永騫攝）

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