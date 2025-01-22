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    為眾神尊整理衣冠除舊佈新 宜縣送神、筅黗祭儀迎新年

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）、議長張勝德（左）、宜蘭市長陳美玲（右），為宜蘭昭應宮眾神尊整理衣冠。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）、議長張勝德（左）、宜蘭市長陳美玲（右），為宜蘭昭應宮眾神尊整理衣冠。（宜蘭縣府提供）

    2025/01/22 18:41

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕今天（22日）是農曆12月23日，宜蘭縣政府依循古禮在宜蘭昭應宮舉辦送神．筅黗祭儀，呼籲家家戶戶開始大掃除，迎接新年到來。

    送神、筅黗是農曆年前重要習俗，寓意神明返回天庭述職，稟報人間善惡，年後的農曆正月初四再回到人間。官方通常在12月23日舉行送神儀式，民間隔天辦理，宜蘭縣政府延續傳統，扮演大掃除帶頭角色，並傳承行之有年的民間習俗。

    祭儀主祭官由代理縣長林茂盛擔任，左右獻官為議長張勝德、宜蘭市長陳美玲，透過莊嚴祭儀感謝宜蘭昭應宮主神媽祖過去一年的庇佑，在筅黗重頭戲方面，眾人戴上斗笠、手持竹筅及掃帚清理神殿，並為眾神尊整理衣冠，傳遞除舊佈新的美意。

    祭儀結束後，廟方備有免費平安圓給大家享用，象徵分享平安與福氣，也展現宜蘭人濃厚的好客情懷與人情味。

    宜蘭縣政府依循古禮辦理送神．筅黗祭儀。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府依循古禮辦理送神．筅黗祭儀。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府延續傳統，扮演大掃除帶頭角色，並傳承行之有年的民間習俗。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府延續傳統，扮演大掃除帶頭角色，並傳承行之有年的民間習俗。（宜蘭縣府提供）

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