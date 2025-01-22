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    桃機春節出國潮湧現！ 航警局安檢線增加支援人力

    農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾14萬人次，為疏解春節輸運期間出境旅客增加的安檢人力的需求，航警局加派安檢線支援人力，減少旅客通關時間。（記者姚介修攝）

    農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾14萬人次，為疏解春節輸運期間出境旅客增加的安檢人力的需求，航警局加派安檢線支援人力，減少旅客通關時間。（記者姚介修攝）

    2025/01/22 18:36

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾14萬人次，為疏解春節輸運期間出境旅客增加的安檢人力的需求，航警局加派安檢線支援人力，減少旅客通關時間。

    航空警察局表示，為因應春節假期爆量出國人潮，安檢大隊除加強運用內部警力支援出境安檢勤務外，並請內政部警政署保一總隊、役政署替代役男及輔助安檢員支援，以減短春節疏運期間出境旅客通過安檢時間。確保航空保安與安檢效率之目標。

    航警局指出，除保一總隊原支援40名警力外，自1月18日起再增加支援40名警力；並向役政司申請支援替代役男30名於1月22日上線協勤，以充實出境安檢人力，提升安檢量能。 另協助辦理輔助安檢員人力採購，目前第一階段36人均於1月20日上線協助第一、二航廈安檢線之旅客前導、行李複查等非涉公權力工作。

    航警局也呼籲出境旅客行動電源、打火機、電子煙請勿託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，安檢前請先倒掉淨空，並取出筆電、手機、脫外套、帽子及皮帶等裝備放入置物盒內受檢，以加速安檢作業。

    農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾14萬人次，為疏解春節輸運期間出境旅客增加的安檢人力的需求，航警局加派安檢線支援人力，減少旅客通關時間。（記者姚介修攝）

    農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾14萬人次，為疏解春節輸運期間出境旅客增加的安檢人力的需求，航警局加派安檢線支援人力，減少旅客通關時間。（記者姚介修攝）

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