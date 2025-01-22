新北「交通平安小神衣」超搶手 4000個索取一空緊急加碼

新北市新聞局推出「交通平安小神衣」，提醒大眾交通安全的重要性。（新北市新聞局提供）

2025/01/22 19:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新聞局推出「交通平安小神衣」，與轄內12座具地方特色宮廟合作免費發放，上架不到1週被索取一空，市府加碼印製，希望帶給大家「保平安」的象徵，提醒大眾交通安全的重要性。

新聞局長李利貞說，「交通平安小神衣」設計別出心裁，正面繡有象徵守法行車的Q版小車，背面繡上「交通平安」字樣，民眾可以把宮廟祈求的護身符放入開口內袋，作為平安符或掛飾，保佑新的一年交通安全。

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她說，小神衣造型可愛、詢問度熱烈，還有其他縣市民眾特地到新北索取，首批發放4000個小神衣不到1週就發送完畢，新聞局將加碼印製，與轄內宮廟合作，共同宣導道路安全。

新聞局也提醒用路人，把「停讓文化」當成日常交通習慣，駕駛車輛務必「慢看停」，此外，農曆新年期間聚餐宴飲多，應落實「喝酒不開車，開車不喝酒」，酒後搭乘大眾運輸工具或利用指定駕駛、酒後代駕服務，才能平安回家過好年。

新北「交通平安小神衣」設計別出心裁，正面繡有象徵守法行車的Q版小車，背面繡上「交通平安」字樣。（新北市新聞局提供）

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