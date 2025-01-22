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    宜蘭大學與企業簽署備忘錄 打造東台灣智慧製造核心據點

    宜蘭大學與企業簽署備忘錄，打造東台灣智慧製造核心據點。（宜蘭大學提供）

    宜蘭大學與企業簽署備忘錄，打造東台灣智慧製造核心據點。（宜蘭大學提供）

    2025/01/22 18:45

    〔記者游明金／宜蘭報導〕國立宜蘭大學攜手台灣奧奔麥科技公司與台灣西門子公司，今天簽署「產學合作備忘錄」，成立「宜蘭大學奧奔麥智慧製造五軸加工中心」與「宜蘭大學西門子智慧仿真數控加工中心」，宜大表示，希望藉此將宜蘭大學打造成東台灣智慧製造核心據點。

    今天的簽署儀式，奧奔麥總經理陳明均、台灣西門子數位工業總經理黃欣心均親自出席，宜大校長陳威戎指出，「五軸加工技術」、「智慧製造」是當前推動製造業升級的關鍵技術，但技術要如何導入產業？人才是關鍵，透過這次合作，宜蘭大學引進「hyperMILL多軸加工編程」與「SinuTrain智慧刀具模擬」兩大世界級軟體，開設課程教授知識與實作練習，整合業界資源與教育能量，培植學子先進製造技術硬實力，能快速與業界接軌。

    陳明均說，製造業對高精度及多軸加工需求增加，但市場卻出現人才培育瓶頸，此次合作設立「五軸加工自動化開發培育基地」，將協助宜蘭大學培養高階技術人才，幫助學生掌握最先進的數控加工技術，並具備實際操作能力。

    黃欣心表示，台灣西門子數位工業深耕台灣多年，此次與宜蘭大學合作打造智慧模擬控制軟體人才培育基地，讓學生在虛實整合的環境中提升編程及操作技能，縮短學用落差，提升技術人才培育效率，為產業發展儲備未來即戰力。

    宜蘭大學機械與機電工程學系王宜達主任表示，透過這次產學合作，宜蘭大學引入綠色低碳加工技術與模擬技術，除了培育人才，更重要的是發揮高教能量帶動地方發展，協助地方產業實現轉型升級，讓智慧製造領域業界、學界、地方產業共創多贏模式。

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